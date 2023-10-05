THY EuroLeague 2023-2024 sezonu başlıyor

Temsilcilerimiz yarın akşam sahne alacak.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in ilk haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu sarı-lacivertliler, geçen yıl normal sezonu 8. bitirerek play-off'lara kalmıştı. Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.
Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan Anadolu Efes, geçen yıl ise normal sezonu 11. bitirerek play-off turuna kalamamıştı.