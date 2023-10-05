THY EuroLeague 2023-2024 sezonu başlıyor

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in ilk haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.

Büyük Fenerbahçe Taraftarı! 6 Ekim Cuma günü 20.45'te 2023-24 EuroLeague sezonu ilk maçımıza çıkacak olmanın heyecanını yaşıyoruz! Sizlerin desteğiyle EuroLeague sezonumuza galibiyetle başlamak için parkede olacağımız bu müsabaka öncesinde, FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonu… pic.twitter.com/xNjCDX1W4q

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.

THY Avrupa Ligi'nde 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında şampiyon olan Anadolu Efes, geçen yıl ise normal sezonu 11. bitirerek play-off turuna kalamamıştı.