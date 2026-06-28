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Bilgiyi depolayan değil işleyen dönem

Bilgiyi depolayan değil işleyen dönem

Orhan Orhun Ünal
04:0028/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
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Geleneksel not alma yöntemleri yerini yapay zeka destekli akıllı asistanlara bırakıyor. Uzun dokümanları podcast’e çeviren, ders notlarından kişiye özel sınav çıkaran yeni nesil uygulamalar hem iş hem eğitim hayatında ezberleri bozuyor. Google NotebookLM ve Wiingy gibi yeni nesil platformlar yenilikleriyle hayatı kolaylaştırıyor.

Dijital çağda bilgiye ulaşmak artık bir sorun olmaktan çıkarken, karşı karşıya kaldığımız devasa veri yığınını anlamlandırmak ve etkili bir şekilde yönetmek en büyük zorluk haline geldi. Geleneksel not alma yöntemleri ve pasif veri depolama araçları yerini, yapay zekâ entegrasyonuyla bilgiyi aktif olarak işleyen “akıllı” mikro öğrenme asistanlarına bırakıyor. Yeni nesil uygulamalar, kullanıcıların sadece veri kaydetmesini sağlamıyor; aynı zamanda bu verileri analiz ederek, sentezleyerek ve kişiselleştirilmiş çıktılara dönüştürerek iş ve eğitim hayatında radikal bir verimlilik sıçraması anlamına geliyor.

YÜZLERCE SAYFALIK YAZIYI ANALİZ EDİYOR

Bu dönüşümün en çarpıcı ve hayatı kolaylaştıran örneklerinin başında Google’ın NotebookLM platformu geliyor. Kullanıcıların yüklediği yüzlerce sayfalık akademik makaleleri, sektörel raporları veya karmaşık dokümanları saniyeler içinde analiz eden bu araç, bilgiyi sadece özetlemekle kalmıyor; iki yapay zekâ sunucusunun konuyu derinlemesine tartıştığı, son derece akıcı ve profesyonel bir radyo programı ya da podcast formatına dönüştürüyor.

ÖĞRENCİLER VE ÇALIŞANLAR ARASINDA POPÜLER

Böylece trafikte, sporda veya yürüyüş yaparken en ağır içerikler bile zahmetsizce tüketilebilen, anlaşılır birer sesli kaynağa doğru ilerliyor. Öte yandan, özellikle öğrenci ve genç profesyoneller arasında hızla yayılan Wiingy ve benzeri “CoTutor” (Yapay Zekâ Eğitim Asistanı) altyapılı uygulamalar, ders notlarını veya toplantı ses kayıtlarını anında interaktif bilgi kartlarına (flashcard) ve kişiselleştirilmiş quizlere dönüştürüyor. Sisteme yüklenen dağınık metinleri analiz eden yapay zekâ, kullanıcının eksik olduğu noktaları tespit ederek ona özel bir çalışma planı hazırlıyor. Bilgiyi pasif bir şekilde okumak yerine, yapay zekanın ürettiği dinamik sorularla sürekli bir geri bildirim döngüsü oluşturulması, akılda kalıcılığı ve öğrenme hızını katlayarak artırıyor.

BİLGİ OBEZİTESİNE KARŞI PANZEHİR

  • Akıllı not alma ve mikro öğrenme uygulamaları, dijital dünyada maruz kaldığımız bilgi obezitesine karşı en etkili panzehir olarak öne çıkıyor. İş dünyasındaki profesyoneller için uzun toplantı tutanaklarını ve pazar araştırmalarını stratejik iç görülere dönüştüren, öğrenciler içinse öğrenim sürecini tamamen kişiselleştiren bu teknolojik trend, gelecekte bilginin sadece saklanan bir meta değil, anında katma değere dönüşen dinamik bir güç olacağını açıkça gözler önüne seriyor.


#yapay zeka
#teknoloji
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