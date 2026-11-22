Söz Milletin mikrofonunu bu hafta da sokağa uzattık ve vatandaşlara tek bir soru yönelttik: "Sizce Türkiye'nin en büyük gücü nedir?"

SİHA'LAR VE GENÇ NÜFUS EN BÜYÜK KOZUMUZ

Mikrofona konuşanların ortak noktası, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde yakaladığı ivmeydi. SİHA'larımız, yerli uçak ve füze teknolojilerimiz ile güçlü ordumuzun artık dünyada dengeleri değiştirdiğini söyleyen vatandaşlar, sahip olduğumuz genç nüfus potansiyelinin de en az teknoloji kadar büyük bir güç olduğunu hatırlattı. Türkiye'nin artık masada da sahada da kolay lokma olmadığı görüşü öne çıktı.

NETANYAHU VE YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Konu bölgedeki gerilimlere gelince ise vatandaşların tonu sertleşti. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Yunanistan'dan gelen son açıklamalara tepki gösteren vatandaşlar, Türkiye'ye yönelik tehditlerin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

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Herkesin ortak mesajı netti: Söz konusu vatan savunması olduğunda Türk milleti her türlü göreve dünden hazır.