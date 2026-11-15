1 gün telefonsuz kalmak: Telefonsuz bir hayat mümkün değil

Röportaj boyunca telefon alışkanlıklarını paylaşan vatandaşların büyük bir kısmı, dijital dünyadan kopmanın artık ne kadar zorlaştığını ortaya koydu. Öyle ki telefonuna bakmadan duramadığını açıkça kabul eden ve günlük ekran süresinin 7 saat 32 dakikayı bulduğunu gösteren gençlerle karşılaştık.

Sadece gençler değil, konuştuğumuz pek çok kişi telefonu yanında olmadığında kendini büyük bir boşlukta hissettiğini anlattı. Hatta gece uykusu bölündüğünde bile dayanamayıp yeniden TikTok'ta video kaydırmaya başladığını, zihnindeki bir dürtünün kendisini buna ittiğini itiraf edenler oldu.

Nomofobi: Gündemden uzakta kalma korkusu

Sosyal medyadan bir ay uzak kalma fikri bile pek çok kişiye imkansız göründü. Dijital mecraların gündemi ve ortak mizah dilini belirlediğini düşünen vatandaşlar, sosyal medyadan kopulması halinde arkadaş ortamındaki en basit esprilerin bile anlaşılamayacağı ve sohbetlere sadece uzaktan gülünmekle yetinileceği görüşünde birleşti.

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Görüşlerine başvurduğumuz pek çok kişiye göre telefon artık insanın bir eli kolu haline gelmiş durumda. Gündelik hayattaki hemen her işin telefon üzerinden yürüdüğüne dikkat çeken vatandaşlar, onsuz hiçbir şey yapılamadığını vurgulayarak dijital bağımlılığın ulaştığı boyutu özetledi.

"Gençler Teknolojiden Kopmasın Ama Sınırlı Kullansın"

Sohbet ettiğimiz vatandaşların ortaklaştığı en önemli nokta ise denge çağrısı oldu. Gençlerin medyadan ve teknolojiden tamamen uzaklaşmasının doğru olmadığını savunan vatandaşlar, asıl meselenin bu kullanımı belirli bir sınırda tutabilmek olduğuna dikkat çekerek ailelere ve gençlere ölçülü kullanım mesajı verdi.

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