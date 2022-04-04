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Özgün Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeşin hayat hikayesi
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Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in hayat hikayesi

Başbakan yardımcılığı dahil devletin önemli kademelerinde görev üstlenen, asıl adı Hüseyin Feyzullah olan MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 25. yılı. Peki, Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in hayat hikayesi ve taziye mesajları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeşin hayat hikayesi
​Alparslan Türkeş

Başbakan yardımcılığı dahil devletin önemli kademelerinde görev üstlenen, ve gerçek adı

Hüseyin Feyzullah olan asker ve siyasetçi Alparslan Türkeş kimdir? MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 25. yılı. Peki, Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in hayat hikayesi ve taziye mesajları sizlerle...

Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in hayat hikayesi...

  • Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya geldi.
  • Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesi'ne kaydolan Türkeş, 1936 senesinde buradan mezun oldu.
  • 1938 senesinde Harp Okulu'nu bitirdi.
  • 1939'da piyade asteğmeni olarak atış okuluna girerek buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu.
  • 1944 senesinde üsteğmen rütbesindeyken Nihal Atsız ve Nejdet Sançar'la birlikte Irkçılık-Turancılık davasından yargılandı ve 9 ay 10 gün mahpus kaldı. 1947 senesinde beraat etti.
  • 27 Mayıs 1960'dan kısa süre önce Elâzığ'daki birliğinden Ankara'ya atandı ve Albay Talat Aydemir'in önerisiyle Millî Birlik Komitesi'ne (MBK) alındı. Darbeyi planlayıp yürütecek olan 37 kişilik MBK içinde yer aldı. Darbe bildirisini 27 Mayıs 1960 günü radyodan okuduktan sonra adı sıkça duyulmaya başlandı.
  • 27 Mayıs sonrası Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı.
  • Bir süre sonra yen oluşturulan MBK'da adı geçmeyen Türkeş, büyükelçilik müşaviri olarak yurtdışına gönderildi. Yaklaşık 25 ay sonra, yurda döndüğünde burada kalabalık bir "milliyetçi topluluk" tarafından karşılandı.
  • Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 2 Mayıs 1963'te Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurdu.
  • 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başkanı oldu ve bu dönemde kendisini sevenler tarafından Başbuğ ilan edildi.
  • 1969 ve 1973 yıllarında Adana milletvekili olarak parlamentoya seçildi.
  • 1975 senesinden sonra "Milliyetçi Cephe" adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde sağ ve sol çatışması arttı.
  • 12 Eylül darbesi sırasında Millî Güvenlik Konseyi başkanı, diğer üç parti başkanlarının teslim olduğunu, Alparslan Türkeş'in de teslim olmasını, aksi takdirde suçlu durumda olacağını belirten bir bildiri yayınladı. 12 Eylül darbesinden sonra 9 Nisan 1985'e kadar 4,5 yıl tutuklu kaldı. 12 Eylül döneminde idam cezasıyla yargılanan Türkeş, bu davadan beraat etti.
  • 1987'de siyaset yasağının kalkmasıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girdi ve aynı yıl yapılan olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçildi.
  • 1991 Genel Seçimleri'nde Refah Partisive Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapan MÇP lideri Türkeş, Yozgat milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. Bu sırada 1992'de 12 Eylül darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle MÇP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirildi.
  • 1995 genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Türkeş, bu dönemde uzlaşmacı bir lider olarak ülke siyaseti üzerinde en etkili siyasetçilerden biri olmuştur.
  • Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda etti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.

Fotoğraflarla Alparslan Türkeş
FOTOĞRAF 22
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4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da vefat eden Ülkücülerin başbuğu olarak adlandırılan Alparslan Türkeş, ölümünün 18. Yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor. MHP Genel Başkanı Türkeş, 28 Kasım 1978'de MHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 2. Türk Gençlik Kurultayı'nda konuşurken...(Arşiv)
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Alparslan Türkeş, (ortada) partisinin Erzurum'da düzenlediği mitingde konuşma yaparken görülüyor. (Arşiv)
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MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş (sağda) Osman Bölükbaşı (solda) ile görülüyor. (Arşiv)
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CHP 5. Olağanüstü Kurultayı'nı (soldan sağa) MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Milli Birlik Grubu Başkanı Fahri Özdilek, Kontenjan Grubu Başkanı Fahri Korutürk ve Güven Partisi (GP) Konya Milletvekili İhsan Kabadayı (sağda) da konuk olarak izledi. (Arşiv)
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Milli Birlik Komitesi Üyesi Albay Alparslan Türkeş, Başbakanlık Müsteşarlığı yaptığı yıllarda...(Arşiv)
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MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, (eli havada) partisince düzenlenen mitinge katılmak için yürüyenleri selamlarken görülüyor. (Arşiv)
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Alparslan Türkeş (sol 2) MHP Genel Kurul Toplantısı'nda Ali Fuat Eyüboğlu (solda), Gün Sazak (sağ 2) ve İhsan Karaçam (sağda) ile görülüyor. (Arşiv)
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Cumhuriyet Bayramı'nın 47. Yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene (soldan sağa) MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, GP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Faruk Önder, MP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, Hıfzı Oğuz Bekata (sol 5), CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit (sol 6) ve GP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Satır (sol 7) ve Fikret Gündoğan katıldı. (Arşiv)
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MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda görülüyor. (Arşiv)
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Türkeş ve ailesini yakınları karşıladı. Türkeş'in eşi Muzaffer Türkeş (sol 2), oğlu Tuğrul Türkeş (sağda çocuk) kızı Ayzıt Türkeş (arka solda) (Arşiv)
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Hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet Partisi (AP) Genel Başkanı Süleyman Demirel (ortada), Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkanı Necmettin Erbakan (solda) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş (sağda) bir arada görülüyor. (Arşiv)
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Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş Ankara'da Solfasol Köyü'nü ziyaretinde görülüyor. (Arşiv)
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MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş (solda önde) miting için gittiği Yozgat'ın girişinde ülkücüler tarafından karşılandı. (Arşiv)
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Milli Birlik Komitesi eski üyesi Alparslan Türkeş (fötr şapka sallayan) Hindistan'dan Ankara'ya dönüşünde eşi Muzaffer Türkeş ile karşılamaya gelenleri selamlarken görülüyor. (Arşiv)
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MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş radyoda seçim konuşması yaparken görülüyor. (Arşiv)
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MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş (ortada) partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere uçakla Erzurum'a giderken görülüyor. (Arşiv)
Title
MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Almanya dönüşünde uçaktan inerken... (Arşiv)
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Refah Partisi (RP) Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş Meclis'te yemin ederken görülüyor. (Arşiv)
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Fotoğraflarla Alparslan Türkeş
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Fotoğraflarla Alparslan Türkeş
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Fotoğraflarla Alparslan Türkeş
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Fotoğraflarla Alparslan Türkeş
Fotoğraflarla Alparslan Türkeş
4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da vefat eden Ülkücülerin başbuğu olarak adlandırılan Alparslan Türkeş, ölümünün 18. Yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.
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