Başbakan yardımcılığı dahil devletin önemli kademelerinde görev üstlenen, ve gerçek adı

Hüseyin Feyzullah olan asker ve siyasetçi Alparslan Türkeş kimdir? MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 25. yılı. Peki, Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in hayat hikayesi ve taziye mesajları sizlerle...

Alparslan Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in hayat hikayesi...

Alparslan Türkeş, 25 Kasım 1917 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya geldi.

Hüseyin Sırrı Bellioğlu'nun tavsiyesiyle Kuleli Askeri Lisesi'ne kaydolan Türkeş, 1936 senesinde buradan mezun oldu.

1938 senesinde Harp Okulu'nu bitirdi.

1939'da piyade asteğmeni olarak atış okuluna girerek buradan teğmen rütbesiyle mezun oldu.

1944 senesinde üsteğmen rütbesindeyken Nihal Atsız ve Nejdet Sançar'la birlikte Irkçılık-Turancılık davasından yargılandı ve 9 ay 10 gün mahpus kaldı. 1947 senesinde beraat etti.

27 Mayıs 1960'dan kısa süre önce Elâzığ'daki birliğinden Ankara'ya atandı ve Albay Talat Aydemir'in önerisiyle Millî Birlik Komitesi'ne (MBK) alındı. Darbeyi planlayıp yürütecek olan 37 kişilik MBK içinde yer aldı. Darbe bildirisini 27 Mayıs 1960 günü radyodan okuduktan sonra adı sıkça duyulmaya başlandı.

27 Mayıs sonrası Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı.

Bir süre sonra yen oluşturulan MBK'da adı geçmeyen Türkeş, büyükelçilik müşaviri olarak yurtdışına gönderildi. Yaklaşık 25 ay sonra, yurda döndüğünde burada kalabalık bir "milliyetçi topluluk" tarafından karşılandı.

Türkeş, milliyetçi çevreleri bir araya getirmek için 2 Mayıs 1963'te Türkiye Huzur ve Yükselme Derneği'ni kurdu.

1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başkanı oldu ve bu dönemde kendisini sevenler tarafından Başbuğ ilan edildi.

1969 ve 1973 yıllarında Adana milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

1975 senesinden sonra "Milliyetçi Cephe" adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcılığı görevinde bulundu. Bu dönemde sağ ve sol çatışması arttı.

12 Eylül darbesi sırasında Millî Güvenlik Konseyi başkanı, diğer üç parti başkanlarının teslim olduğunu, Alparslan Türkeş'in de teslim olmasını, aksi takdirde suçlu durumda olacağını belirten bir bildiri yayınladı. 12 Eylül darbesinden sonra 9 Nisan 1985'e kadar 4,5 yıl tutuklu kaldı. 12 Eylül döneminde idam cezasıyla yargılanan Türkeş, bu davadan beraat etti.

1987'de siyaset yasağının kalkmasıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'ne girdi ve aynı yıl yapılan olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçildi.

1991 Genel Seçimleri'nde Refah Partisive Islahatçı Demokrasi Partisi ile seçim ittifakı yapan MÇP lideri Türkeş, Yozgat milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. Bu sırada 1992'de 12 Eylül darbesi ile kapatılmış olan partilerin eski adlarını alması hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılan değişiklikle MÇP'nin ismi de 1993 yılında MHP olarak değiştirildi.

1995 genel seçimlerinde parlamento dışı kalan Türkeş, bu dönemde uzlaşmacı bir lider olarak ülke siyaseti üzerinde en etkili siyasetçilerden biri olmuştur.

Alparslan Türkeş, 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda etti. Kabri, Ankara Beştepe'de bulunmaktadır.