MSB askerlik celp tarihleri ve askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerinin ise açıklanacağı tarih duyuruldu.

ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN?

06 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er ve bedelli askerlik statüsündeki yükümlülerin sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.







