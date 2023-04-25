|
Reklam
Reklam
Özgün

2023 MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Vatanı görevini yerine getirmek isteyen binlerce gencin beklediği mayıs ayı askerlik celp yerleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Askerlik yerleri sorgulama ekranı için geri sayım başladı. MSB 2023 askerlik celp tarihleri Nisan ayının sonuna yaklaşırken merak konusu oldu. 2023 MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte Askerlik yerleri e devlet sorgulama ekranı 2023...

11:01 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Askerlik yerleri

Askerlik yerleri

MSB askerlik celp tarihleri ve askerlik yerleri için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre Mayıs 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerlerinin ise açıklanacağı tarih duyuruldu.

ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN?

06 Şubat 2023 tarihindeki depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri nüfusuna kayıtlı veya bu illerde ikamet eden er ve bedelli askerlik statüsündeki yükümlülerin sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

Er statüsünde 02 Mart 2023 ile 06 Nisan 2023 tarihlerinde sevk edilecek yükümlülerin sevkleri 04 Mayıs 2023 tarihine ertelenmiştir. Ertelemesi yapılan yükümlülerden tabi oldukları celp döneminde silahaltına alınmayı talep edenlerin askere sevkleri yapılacaktır.

MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Nisan 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında; 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk dönemi değişiklikleri talep etmeleri halinde 2023 yılı içinde olmak kaydıyla yapılacaktır.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 06 Şubat 2023 - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında birliklerine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmayacaktır. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ulaşabileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları askerlik şubelerinden veya e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.



#askerlik yerleri
#msb
#celp yeri
#celp sorgulama
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.