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BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU TAKVİMİ: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU TAKVİMİ: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

15:2420/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

"Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından bedelli askerlik başvuruları alınıyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren veya gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarihi merak ediyor. Peki, bedelli askerlik başvuruları için son gün ne zaman? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik başvuruları için son gün yaklaşırken gözler askerlik yerleri duyurusuna çevrildi. Bedellik askerlik sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden öğrenilecek.


BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2024 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2024 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.


BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.


BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

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