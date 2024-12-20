BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU TAKVİMİ: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

2024 yılında müracaat edecek yükümlülerin müracaatlarını yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2024 dahil) tamamlamaları gerekmektedir.

MSB'den yapılan açıklamaya göre bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikleri 2025 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.