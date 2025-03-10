DHMİ personeline performans primi geliyor: Performans primi hesaplaması nasıl yapılır?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeli için performans primi sistemi devreye alınacak. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde DHMİ personeli için yeni düzenlemeler yer alıyor. İşte Meclis'e sunulan yeni teklifin detayları ve performans primi hesaplaması ile ilgili bilgiler.





DHMİ PERSONELİ İÇİN PERFORMANS PRİMİ





Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü çalışanlarına "Eurocontrol havacılık tazminatı verilmesi" için 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) düzenlemeye gidilecek. Buna göre, DHMİ Genel Müdürlüğü personeline, Türkiye'deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısının memur aylık katsayısının yüzde 40'ı ile çarpımı sonucu bulunacak miktar DHMİ performans primi olarak ödenecek.





Ayrıca KHK'nin 1 sayılı cetvelinde yer alanlar ile maliyetlerinin tamamı Avrupa Hava Seyrüsefer Teşkilatı tarafından karşılanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeline yapılan DHMİ performans primi ödemelerine ek olarak Türkiye'nin hava sahasını, Türkiye'deki herhangi bir havalimanına iniş/kalkış yapmaksızın, transit kullanan sivil hava araçları sayısının memur aylık katsayısının yüzde 120'si ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar prim ödemesi yapılacak.





Aylık olarak gerçekleştirilecek prim ödemelerinde bir önceki yılın aynı ayında gerçekleşen uçak trafiği sayısı esas alınacak.





PERFORMANS PRİMİ HESAPLAMASI NASIL OLACAK?

Performans primi hesaplamasında baz alınan uçuş sayılarında birbirini takip eden yıllarda artış olması durumunda uçuş sayısı artış miktarına tekabül eden performans primi tutarı farkı, artış yılını takip eden ocak ayı içerisinde tek seferlik olarak personele ayrıca ödenecek.





DHMİ Genel Müdürlüğüne ait kadro veya pozisyonlara atanmaksızın bu Genel Müdürlükte görevlendirilenler ile DHMİ personelinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (Cumhurbaşkanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Eurocontrol Teşkilatı ve Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilenler hariç) görevlendirilenlere, görevlendirme süresince ödeme yapılmayacak.





Ödemeler; personele fiilen hizmete katkı sağladığı sürece bulunduğu asli kadro veya pozisyonuna göre yapılacak. Sağlık raporu, ücretli izin, görevden uzaklaştırılma, tutuklanma, gözaltına alınma gibi durumlara isabet eden günler için ödeme yapılmayacak. Yapılan ödemeler; gelir ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek.





1- Giden Uçak Trafiğine Bağlı Prim Hesaplaması

Formül: Prim = (Giden Uçak Sayısı) × (Memur Aylık Katsayısı × 0.40)

2- Transit Uçuşlara Bağlı Ek Prim Hesaplaması

Formül: Ek Prim=(Transit Uçak Sayısı)×(Memur Aylık Katsayısı× 1.20)

3- Uçuş Sayısı Artışına Bağlı Ek Ödeme