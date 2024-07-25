Hastanden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kaldan, yaz aylarında güneş ışınlarının yoğunluğunun arttığını ve cilt sağlığı için bazı riskler taşıdığını belirtti.

Kaldan, güneşten yayılan ultraviyole (UV) ışınlarının güneş yanıklarına, cilt lekelerine, erken yaşlanmaya, cilt kuruluğuna, kılcal damarların belirginleşmesine ve cilt kanserine neden olabileceğini aktardı.

Cilt lekeleri nasıl önlenir?

Cilt lekeleri nin, özellikle yüz ve eller gibi güneşe maruz kalan bölgelerde yaygın olarak görüldüğünü vurgulayan Kaldan, "UV ışınlarından korunmak için yüksek koruma faktörlü (SPF 30 veya daha yüksek) bir güneş kremi kullanmak ve geniş kenarlı şapkalar, uzun kollu gömlekler ve UV koruyucu gözlükler kullanmak gerekir." ifadelerini kullandı.

"Güneş kremi her iki saatte bir uygulanmalıdır"

Kaldan, güneş kreminin cilt sağlığını korumak için yaz aylarında vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Doğru güneş kremi kullanımı, zararlı UV ışınlarına karşı etkili bir koruma sağlar. Güneş kremi seçerken UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlayan, en az SPF 30 faktörlü ürünler tercih edilmelidir. Hassas cilde sahip olanlar için daha yüksek SPF'li kremlerin kullanılması önerilir. Güneş kremi dışarı çıkmadan en az 20 dakika önce cilde uygulanmalıdır. Bu süre kremin cilt tarafından emilmesi ve etkili koruma sağlanması için gereklidir. Güneş kremi, dışarıda geçirilen süre boyunca her iki saatte bir yeniden uygulanmalıdır.

Yüzme, terleme veya havlu ile kurulanma sonrasında da tekrar edilmelidir. Güneş kremi sadece yüz bölgesine değil, vücudun açıkta kalan tüm bölgelerine uygulanmalıdır. Kulaklar, boyun, eller, ayaklar ve dudaklar da korunmalıdır. Dudaklar için SPF içeren dudak balsamları kullanılabilir. Hassas ciltler için parfümsüz ve hipoalerjenik güneş kremleri tercih edilmelidir. Yağlı ciltler için su bazlı ve jel formüller, kuru ciltler için ise nemlendirici özellikli kremler uygundur. Bebekler ve küçük çocuklar için özel formüle edilmiş güneş kremleri kullanılmalıdır. 6 aydan küçük bebekler doğrudan güneş ışığından korunmalı ve mümkünse gölgede tutulmalıdır."

Haftada bir kez peeling yaparak ölü hücreleri temizleyin

Kaldan, yaz aylarında cilt bakımı rutininin, cildin nem dengesini korumaya ve güneşin zararlı etkilerinden korunmaya odaklanması gerektiğine dikkati çekti.

Yaz aylarında hafif ve su bazlı nemlendiriciler tercih edilmesi, ağır ve yağ bazlı ürünlerden kaçınılması gerektiğini aktaran Kaldan, "Cildi nazikçe temizlemek için köpük veya jel temizleyiciler kullanılabilir. Haftada bir kez yapılan peeling uygulamaları, cilt yüzeyindeki ölü hücreleri uzaklaştırarak daha canlı bir görünüm sağlar. Ayrıca yeterli su tüketimi de cildin nemini korumak için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaldan, yaz aylarında terlik kullanımının da özellikle plaj ve havuz kenarında ayak sağlığını korumak için önemli olduğunu vurguladı.

Deniz suyunun cilde olumlu ve olumsuz etkileri olduğun belirten Kaldan, "Yaz aylarında serinlemek için tercih edilen havuz ve deniz suyu, cilt üzerinde farklı etkiler yaratabilir. Havuz sularında bulunan klor, cildin doğal yağ dengesini bozarak kuruluğa ve tahrişe neden olabilir. Deniz suyu ise tuzlu yapısıyla cildi kurutabilir ancak aynı zamanda bazı cilt problemlerinin iyileşmesine de yardımcı olabilir, içeriğindeki mineraller sayesinde egzama ve sedef hastalığı gibi rahatsızlıklarda rahatlama sağlayabilir. Deniz ve havuz suyunun cilt üzerinde bıraktığı etkilerden korunmak için yüzme sonrasında cilt mutlaka temiz su ile durulanmalı ve nemlendirici kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.







