Dünya ABDnin Teksas eyaletinde silahlı saldırı 20 kişi hayatını kaybetti
AMERİKA

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı: 20 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde bir AVM'ye düzenlenen silahlı saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırıya ilişkin 1 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. ABD Başkanı Trump, “El Paso, Teksas’ta korkunç saldırı. Haberler çok kötü, çok ölü var. Eyalet ve yerel makamlar çalışma yapıyor. Federal Hükümetin tam desteğinin olduğunu valiye söyledim” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD polisi, saldırı sonrası kapsamlı operasyon başlattı.
ABD polisi, saldırı sonrası kapsamlı operasyon başlattı.

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde elinde tüfeğiyle girdiği AVM'de önüne gelen her sivili vuran 21 yaşındaki bir genç katliam yaptı. Saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.

Belediye Başkanı Dee Margo, AVM’de yaşanan silahlı saldırıda birkaç kişinin öldüğünü duyurdu. Yetkililerin ölü sayısı hakkında net bilgileri paylaşmaması, tahminlerin çok üzerinde ölüm vakası olduğu yönünde endişeleri artırıyor.

El Paso Polis Çavuşu Enrique Castillo ise yaralı sayısını 26 olarak bildirdi. Belediye başkanı gözaltına alınan 3 kişinin olduğu bilgisini verirken, polis ise yalnızca 21 yaşında Patrick Crusius isimli kişinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Saldırganlardan birinin fotoğrafı yayınlandı.

21 yaşındaki caninin fotoğrafı yayınlandı

ABD’nin Teksas eyaletinde bir alışveriş merkezine silahlı saldırı düzenleyen şahsın fotoğrafı yayınlandı.

Teksas’ın El Paso kentinde gerçekleşen saldırının failinin fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, yerel kaynaklara göre ölü ve yaralıların olduğu bildirilen saldırının failinin AVM’ye tüfeği ile girdiği anlar yer aldı. Saldırganın poligonlarda atış yaparken gözlerin ve kulakların zarar görmemesi için kullanılan gözlük ve kulaklık takması ve elindeki tüfeği profesyonel bir şekilde tutması dikkat çekti.

Nefret suçu

Öte yandan El Paso Polis Şefi Greg Allen, saldırganın bir gün öncesinden bir manifesto yayımladığını ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, saldırının "muhtemel nefret suçu" olabileceğini vurguladı.

El Paso polis merkezi yetkilileri, yerel saatle sabah 10 civarında saldırı ihbarı aldıklarını ve bölgeye ulaştıklarında içinde en az 3 bin kişinin bulunduğu mağazada çok sayıda insanın saldırgan tarafından vurulmuş olduğunu gördüklerini belirtti.

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Kentte büyük panik yaşandı.

Kentte acil durum ilan edildi

Polis birçok işletmenin saldırı nedeniyle kapatıldığını, tehdidin ise sona erdiği bilgisini paylaştı. Teksas Valisi Greg Abbott da, "Teksas Kamu Güvenliği Departmanı, yerel yasa uygulamalarına ve federal yetkililere, bu trajedinin mümkün olan en hızlı ve en güvenli sonuca ulaşmasına yardımcı oluyor” bilgisini paylaştı.

Beyaz Saray'dan ilk açıklama: Başkan'ı bilgilendirdik

Beyaz Saray ise, Başkan Donald Trump’ın bilgilendirildiğini ve olayları takip ettiğini onayladı. Silahlı saldırı Meksika sınırındaki 680 bin nüfuslu El paso kentin doğusundaki Cielo Vista Alışveriş Merkezinde gerçekleşti. Sosyal ağlar aracılığıyla ortaya çıkan videolarda, onlarca müşterinin mağazaların içine sığınmaya çalıştığı dikkat çekiyor.

Trump: Haberler çok kötü, çok ölü var

Teksas’ın El Paso kentinde bir AVM’de yaşanan saldırı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, “El Paso, Teksas’ta korkunç saldırı. Haberler çok kötü, çok ölü var. Eyalet ve yerel makamlar çalışma yapıyor. Federal Hükümetin tam desteğinin olduğunu valiye söyledim” dedi.

ABD'deki AVM saldırısından ilk görüntüler: 18 kişi hayatını kaybetti
OYNAT 00:45
ABD'deki AVM saldırısından ilk görüntüler: 18 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Teksas eyaletinde bir AVM'ye düzenlenen silahlı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Keskin nişancı tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.
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