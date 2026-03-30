Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Bahreyn: Savaşın başından bu yana İran'dan atılan 182 füze ve 398 İHA engellendi

13:16 30/03/2026, Pazartesi
Sonraki haber
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Bahreyn dahil 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
Bahreyn, ABD-İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana misillemelerde bulunan İran'dan atılan 182 füze ve 398 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Ordunun son birkaç saatte İran'dan atılan füze ve İHA'lara müdahale ettiği aktarılan açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana İran'dan ateşlenen 182 füze ve 398 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırılarda füze ve İHA'ların sivil yerleşim yerlerini hedef almak için kullanılmasının, uluslararası insancıl hukukun ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarının açıkça ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bu suç teşkil eden saldırıların bölgesel barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunun altı çizildi.

#Bahreyn
#İran
#ABD
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
