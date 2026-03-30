Bahreyn: Savaşın başından bu yana İran'dan atılan 182 füze ve 398 İHA engellendi

Ordunun son birkaç saatte İran'dan atılan füze ve İHA'lara müdahale ettiği aktarılan açıklamada, savaşın başladığı günden bu yana İran'dan ateşlenen 182 füze ve 398 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Saldırılarda füze ve İHA'ların sivil yerleşim yerlerini hedef almak için kullanılmasının, uluslararası insancıl hukukun ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarının açıkça ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bu suç teşkil eden saldırıların bölgesel barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunun altı çizildi.