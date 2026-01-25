“Biz yaptık” demek için yıktılar

İsrail ve ABD’nin iki yıl boyunca Gazze’yi yerle bir ederek 70 binden fazla sivili katlettiklerini hatırlatan Da Silva, “Şimdi de Gazze’yi biz imar ettik ve havalı oteller inşa ettik demek için bir yeniden imar planı sunuyorlar” diye konuştu. Trump’ın Birleşmiş Milletler’de (BM) reform yerine Gazze bahanesiyle bir Barış Kurulu oluşturarak çeşitli ülkeleri davet ettiğini dile getiren Da Silva, “BM’de reform yapmak yerine Trump kendi BM’sini kuruyor” cümlelerini sarf etti. Brezilya Devlet Başkanı ayrıca, BRICS’teki müttefikleri Çin ve Rusya’nın devlet başkanlarıyla bu konuyu görüştüğünü dile getirerek, “Maalesef BM bildirgesi parçalanıp atılıyor. Çok kutuplu dünya düzenini korumak için bütün devlet başkanlarıyla görüşeceğiz” şeklinde konuştu.