Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran’dan 18 ABD şirketine açık tehdit: Saldırı için tarih verildi

18:2131/03/2026, Salı
Sonraki haber
İran, ABD şirketlerini açıkça hedef listesine aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, aralarında Google ve Microsoft’un da bulunduğu 18 Amerikan şirketini çarşamba gününden itibaren hedef alacağını duyurdu. Açıklamada, bu firmaların İran’daki saldırı ve suikastlarda rol oynadığı iddia edilirken, şirket çalışanlarına iş yerlerini terk etmeleri yönünde uyarı yapıldı. Liste açık şekilde paylaşılırken, küresel teknoloji ve finans devlerinin hedef gösterilmesi uluslararası gerilimi tırmandırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadığını öne sürdüğü ve Google ve Microsoft'un da aralarında olduğu 18 ABD şirketini çarşamba gününden itibaren hedef alacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail ile iltisaklı olduğu ve İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadıkları" iddia edilen bazı global şirketlerin çarşamba gününden itibaren hedef alınacağı uyarısı yapıldı.

Şirkeler açık açık belirtildi

Saldırı uyarısında bulunan Devrim Muhafızları yayımladığı hedef listesinde, "Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing" isimli firmalara yer verdi.

Devrim Muhafızları ayrıca, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları gerektiği uyarısında bulundu.



#Apple
#Boeing
#Google
#HP
#Intel
#İran
#İran Devrim Muhafızları Ordusu
#Meta
#Microsoft
#Nvidia
#Oracle
#Sisco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
