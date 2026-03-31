İran’dan 18 ABD şirketine açık tehdit: Saldırı için tarih verildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, aralarında Google ve Microsoft’un da bulunduğu 18 Amerikan şirketini çarşamba gününden itibaren hedef alacağını duyurdu. Açıklamada, bu firmaların İran’daki saldırı ve suikastlarda rol oynadığı iddia edilirken, şirket çalışanlarına iş yerlerini terk etmeleri yönünde uyarı yapıldı. Liste açık şekilde paylaşılırken, küresel teknoloji ve finans devlerinin hedef gösterilmesi uluslararası gerilimi tırmandırabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "ABD ve İsrail ile iltisaklı olduğu ve İran’daki saldırılar ile suikastlarda rol oynadıkları" iddia edilen bazı global şirketlerin çarşamba gününden itibaren hedef alınacağı uyarısı yapıldı.
Şirkeler açık açık belirtildi
Saldırı uyarısında bulunan Devrim Muhafızları yayımladığı hedef listesinde, "Sisco, HP, Intel, Oracle, Microsoft, Apple, Google, Meta, IBM, DEL, Plantier, Nvidia, GP. Morgan, Tesla, GE, Spire Solution, G42, Boeing" isimli firmalara yer verdi.
Devrim Muhafızları ayrıca, söz konusu şirketlerin çalışanlarına can güvenlikleri için iş yerlerinden ayrılmaları gerektiği uyarısında bulundu.