İsrail yine ateşkesi hiçe saydı: Lübnan'a saldırı başlattı

19:165/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
İsrail, saatler önce Lübnan'da 4 beldeye saldırı tehdidinde bulunmuştu.
İsrail, saatler önce Lübnan'da 4 beldeye saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Terör devleti İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'da Hamas ve Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği noktalara saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Kefer Hatta, Ayn el Tinah, El-Manara ve Annan beldelerindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

'Hamas ve Hizbullah' bahanesiyle ateşkesi hiçe saydılar

Açıklamadan kısa bir süre sonra, İsrail ordusu Hamas ve Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği noktalara saldırı başlattı.

Ayn el Tinah'ta vurulan nokta.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​

#İsrail
#Lübnan
#Hamas
#Hizbullah
