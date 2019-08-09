Dünya Kamboçyada Kızıl Khmer liderinin bedeni yakılıyor
ASYA

Kamboçya'da Kızıl Khmer liderinin bedeni yakılıyor

Kamboçya'da Kızıl Khmer liderinin bedeni yakılıyor

1 milyon 700 bin kişinin ölümünden sorumlu Kızıl Khmer lideri Chea'nın cenaze töreni yapıldı. Budist ayiniyle defnedilecek örgüt liderinin bedeni bugün yakılacak. Chea, İnsan Hakları Örgütü'nün ve BM desteğiyle etnik azınlık gruplarına karşı soykırım suçlarını incelemek için kurulan Kamboçya Olağanüstü Mahkemesi tarafından müebbet hapse mahkum edildikten yaklaşık 1 yıl sonra öldü.

Haber Merkezi IHA
Kızıl Khmer lideri Nuon Chea’nın cenaze töreni .
Kızıl Khmer lideri Nuon Chea’nın cenaze töreni .

Kamboçya’da 1 milyon 700 bin kişinin ölümünden sorumlu Kızıl Khmer lideri Nuon Chea’nın cenaze töreni bugün gerçekleşti. Budist ayiniyle defnedilen Chea’nın bedeni gün içerisinde yakılacak.

Kamboçya’da 1975-1979 yılları arasında 1 milyon 700 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu Kızıl Khmer yönetimi lideri Pol Pot’un sağ kolu ve örgüt içerisinde “İki numaralı kardeş” olarak bilinen Nuon Chea, geçtiğimiz Pazar günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Tutuklu bulunduğu sırada ölen 93 yaşındaki örgüt liderinin bedeni, Çarşamba günü ailesine teslim edilerek cenaze töreni için Kamboçya’nın Tayland sınırı yakınlarındaki Pailin şehrine getirilmişti.

  • Kanlı rejimin ideolojisinde belirleyici isim olan “İki numaralı kardeş”, yakılma töreni öncesi cenazeye saygı sunulması için hazırlanan sunağın önünde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Chea’nın aile üyeleri, yoldaşları ve arkadaşları, yakılma ayini öncesinde Pailin eyaletinin batısındaki bir tapınakta bekletilen tabutun yanında tütsü yakıp dua ettiler. Cenazeye katılanlar, tabutun ve Chea’nın fotoğrafının önüne serilmiş hasırlarda diz çöküp eski örgüt liderini selamladı.

Cenaze töreninin ardından yakılma merasimine yüzlerce katılımcı bekleniyor.

Nuon Chea’nın masum olduğunu iddia eden kızı Ly Bunthoeun, Tayland sınırı yakınlarındaki tapınakta düzenlenen tören sırasında basına konuştu. Bunthoeun, “Ona yöneltilen suçlamalar hiç adil değil. Hiçbir lider kendi halkını öldürmez, aksi halde yönetecekleri kimse kalmaz. Böyle bir suç işlemediğini mahkemede çoktan açıkladı” ifadeleriyle babasını savundu.

Nuon Chea’nın eşi Ly Kim Seng ise, “Çocuklarına birbirleriyle tartışmamalarını ve birbirlerini sevmelerini tavsiye etti” sözleriyle eski örgüt liderinin ailesi için huzur istediğini ifade etti.

93 yaşındaki örgüt lideri, hastaneden hayatını kaybetti.

Tapınaktaki anma seremonisinin ardından gerçekleşecek yakılma törenine yüzlerce kişinin katılması bekleniyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü daha çok yargılama istiyor.
Chea’nın ölümü, BM desteğiyle etnik azınlık gruplarına karşı soykırım suçlarını incelemek için kurulan Kamboçya Olağanüstü Mahkemesi tarafından müebbet hapse mahkum edilmesinden yaklaşık 1 yıl sonra gerçekleşti.

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Nuon Chea, örgüt içerisinde “4 numaralı kardeş” olarak bilinen Khieu Samphan ile beraber 2007 yılında çıkartıldığı mahkeme tarafından ömür boyu hapse mahkum edilmişti. İkili, Kızıl Khmer rejiminin soykırım suçuyla yargılanan en üst düzey iki liderleriydiler.

Chea ve Samphan cinayet, toplu imha, yasa dışı olarak sınır dışı etme, köleleştirme, hapis, işkence, siyasi, dini ve ırksal gerekçelerle zulüm ve diğer insanlık dışı eylemlerden de suçlu bulunmuştu.

Kızıl Khmer lideri Nuon Chea’nın cenaze töreni bugün gerçekleşti.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen’i daha fazla dava için sıkıştıran İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Diğer Kızıl Khmer liderlerinin çoğu mahkeme sürecinden kaçındılar” ifadelerini kullandı.

Fakat kendisi de eski bir Kızıl Khmer üyesi olan Hun Sen, ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyeceğini iddia ederek, başka davalara karşı çıktı.

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