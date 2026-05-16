Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 757'ye yükseldi

11:0816/05/2026, Cumartesi
Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 13 ölü ve 57 yaralının getirildiği kaydedildi.
Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 757'ye ulaştı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 870 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 870 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 543 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 757'ye, yaralı sayısının da 172 bin 645'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca, bina çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği ve böylece bina çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

