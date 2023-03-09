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Dünya

Kıyamet alameti gibi: Çin’de gökten resmen solucan yağdı

Çin’in Pekin şehrinde ilginç bir durum yaşandı. Nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde gökten resmen solucan yağdı. Halkın büyük bir bölümü olaya karşı büyük bir şaşkınlık yaşarken yetkililer vatandaşlarını şemsiye kullanması konusunda uyardı.

17:24 . 9/03/2023 Perşembe
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Pekin'de çekilen görüntüler paniğe neden oldu.

Pekin'de çekilen görüntüler paniğe neden oldu.

Sosyal medyada Çin’in başkenti Pekin’de çekilen bir video kısa sürede gündem olmayı başardı. Görüntülerde arabaların üstlerini ve sokakları kaplayan solucanlar görüldü. Çinli yetkililer olayın nedenini araştırdıklarını belirtirken Pekin’de yaşayanları solucan yağmurlarına karşı şemsiye kullanmaya davet etti.


Komplo teorileri üretildi

Sosyal medyada görüntülerin kısa sürede viral olmasından sonra solucan yağmurunun nedenlerine yönelik teoriler ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerdekilerin kavak çiçekleri olabileceğini söyledi. Diğer bir kısım ise solucanların şiddetli rüzgar etkisiyle gökten düştüğünü dile getirdi. Twitter’da ise görüntüler dünyanın sonunun geldiğine yorumlandı.





#Çin
#pekin
#solucan
1 saat önce
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Kıyamet alameti gibi: Çin’de gökten resmen solucan yağdı
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