Dünya Pakistan ve Özbekistandan bir milyar dolarlık anlaşma
ASYA

Pakistan ve Özbekistan'dan bir milyar dolarlık anlaşma

Pakistan ve Özbekistan, yatırımların genişletilmesi ve ikili ticaret hacminin bir milyar dolara çıkarılması için anlaşma imzaladı.

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Haber Merkezi AA
Pakistan ve Özbekistandan bir milyar dolarlık anlaşma
Pakistan ve Özbekistan'dan bir milyar dolarlık anlaşma

Ulusal basındaki haberlere göre, resmi ziyaret kapsamında Pakistan’a gelen Özbekistan Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Cemşid Hocayev, başkent İslamabad’da Pakistan Ticaret Bakanı Seyid Navid Kamar ile görüştü.

Görüşmenin ardından iki bakan, yatırımların genişletilmesi ve ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması için anlaşma imzaladı.

Pakistan Ticaret Bakanı Kamar, yaptığı açıklamada, iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması imzaladıklarını ve anlaşmanın 1 Şubat 2023’ten itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Kamar, iki ülkenin Afganistan üzerinden transit ticaret için ortak bir strateji geliştirme konusunda mutabık kaldığını belirterek bu kapsamda Pakistan, Afganistan ve Özbekistan’dan oluşan üçlü ortak forumun kurulmasını teklif ettiklerini vurguladı.

Pakistan ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi, geçen sene 181,5 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

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