Paşinyan’dan Azerbaycan ile ilgili seçim vaadi: Temel amacımız barışı korumak

15:25 16/05/2026, Cumartesi
Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamento seçimi öncesi düzenlediği mitinde temel amacının Azerbaycan ile sağlanan barışı korumak olduğunu vurguladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan’la normalleşmeyi savunduğu için Ermeni milliyetçilerin tepkisini toplamaya devam ediyor.


Paşinyan, Karabağ’da sona eren işgali savunan Ermeni milliyetçilerine tepki olarak Karabağ’ın Ermenistan’a ait olmadığını açık yüreklilikle ifade etti.


"BARIŞI KORUYACAĞIZ"


Paşinyan, 7 Haziran’da Ermenistan’da yapılacak parlamento seçimleriyle ilgili Dalarik’te düzenlediği mitingde, temel amacının Azerbaycan’la barışı korumak olduğunu belirterek şöyle konuştu:


"İki yıldan uzun süredir sınırda tek bir kurban veya yaralanma olmadı. Bağımsızlığımızdan bu yana sınırda kurban veya yaralanma olmayan tek bir yıl bile geçmedi."

