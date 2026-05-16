Rusya ve BAE'den ortak 'barış' vurgusu: 'Diplomatik süreç devam etmeli'

18:0916/05/2026, Cumartesi
Rus lider Vladimir Putin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan telefonda görüştü. Orta Doğu'da diplomatik çözüm vurgusunun yapıldığı ve ikili ilişkilerin değerlendirildiği görüşmede Putin, Ukrayna konusundaki yardımlarından dolayı BAE'ye teşekkür etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın telefonda görüştüğü bildirildi. Liderlerin görüşmede, Orta Doğu ve İran konusunu ele aldıkları belirtildi. Açıklamada, her iki tarafın tüm bölgesel devletlerin çıkarlarını gözeterek, uzlaşmaya dayalı barışçıl anlaşmalar geliştirmeyi amaçlayan siyasi ve diplomatik sürecin devam etmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.

Putin, yardımları için BAE'ye teşekkür etti

Putin ve Al Nahyan’ın görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin siyasi, ticari ve ekonomik alanlardaki başarılı gelişiminden duydukları karşılıklı memnuniyeti dile getirdiği ve aktif ikili temasları sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Putin'in, Ukrayna konusunda düzenli olarak sağladığı yardımlar için BAE’ye teşekkür ettiği de aktarıldı.



