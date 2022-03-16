​3600 ek göstergede 2. randevu bugün

Hükümet ile memur sendikaları arasında
3600 ek gösterge müzakereleri sürüyor. Tarafların bugün ikinci kez bir araya gelmesi bekleniyor. 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı henüz netlik kazanmadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.
YARDIMCI HİZMETLER MASADA Sendikalar ek göstergeye bağlı yansıtma oranlarında düzenleme istiyor. Sendikaların bir diğer talebi ek gösterge kapsamına kamudaki bütün çalışanların dahil edilmesi. Hali hazırda ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler alanında çalışanlara ek gösterge verilmesi masada konuşulacak konular arasında. Sendikaların çalışanlara yönelik kademe yükseltmesini de istediği belirtiliyor. YENİDEN DÜZENLEME GEREKECEK
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğine dikkat çekerek, “Kamuda ek göstergeler kadro unvanı, derece ve eğitim durumu itibarıyla düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, düzenlemede polis memurlarında derece ve ikili eğitim durumu ayrımının, hemşire ve imam-hatiplerde derece ve üçlü eğitim durumu ayrımının devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz? Bununla birlikte,
3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek” dedi. Komisyon ilk toplantısını 16 Şubat’ta yapmıştı.
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Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda ilk komisyon toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bakanlıkta yapıldı.
Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, \"2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirmek konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır.\" açıklamasında bulundu.
Yalçın sözlerinin devamında, \"Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız\" diye konuştu.
\"VAAT OLMAKTAN ÇIKTI KARARA DÖNÜŞTÜ\"<br><br>3600 ek göstergenin vaatten çıkarak bir karara dönüştüğünü söyleyen Yalçın, \"Kamu görevlileri açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili olan konu bir takvim dahilinde bir mutfak çalışmamızla neticelenecek ve hayata geçecektir. Bizim aldığımız kararlar belirli meslek grupları değil, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesine diyerek geniş bir çerçeve ortaya koyduk\" dedi.
İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA<br><br>Komisyon toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, toplantıda teknik konuların üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.
Yasanın mayıs ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, yasalaşacak düzenleme ile memurların alacakları yeni maaşlar da netleşti.
ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ<br><br>(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.242 - 6.399 - 1.157<br>İkramiye - 168.031 - 205.113 - 37.082
(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.592 - 6.826 - 1.234<br>Emekli ikramiyesi 201.637 - 246.135 - 44.498
(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.941 - 7.252 - 1.311<br>Emekli ikramiyesi 235.243 - 287.158 - 51.915
HEMŞİRE<br><br>(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.095 - 6.399 - 1.304<br>İkramiye 163.322 - 205.113 - 41.791
(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.435 - 6.826 - 1.391<br>İkramiye 195.986 - 246.135 - 50.149
(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.775- 7.252 - 1.477<br>İkramiye 228.651 - 287.158 - 58.507
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?<br><br>3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.
Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
3600 ek göstergede ilk toplantı sonra erdi: İşte yeni rakamlar
Milyonlarca kamu personelinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için yapılan ilk toplantı sona erdi. Merakla beklenen görüşmelerin ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ikinci toplantının mart ayının ortasında yapılacağını belirterek, "Toplu sözleşme kararı gereği 2022 yılı içerisinde tamamlanması gereken 3600 ek gösterge konusunun yılın ilk yarısında tamamlanması için karşılık teyit sağladık" dedi. Yasanın mayıs ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 3600 ek gösterge sonrası memur ve memur emeklisi maaş ve ikramiyeleri nasıl değişecek? Hemşire, polis, öğretmen ve din görevlileri ne kadar fark alacak? İşte tüm detaylar...
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Yaklaşık 1.6 milyon kamu personelinin beklediği 3600 ek gösterge için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
Yeni maaş zamlarıyla birlikte 3600 ek göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine sağlayacağı avantaj da arttı
Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, belli mi? İşte son gelişmeler...
Bilgin, hazırlanan çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini belirtti.
Bilgin, bu süreçlerin ardından yılın ilk 6 ayında, en geç mayıs – haziran ayında Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.
Yasa bu yıl içinde Meclis’te kabul edilse bile seçim tarihinin öne alınması gibi sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde, 3600 ek göstergenin 2023 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılı mayıs ayında yaptığı açıklamada, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilere 3600 ek gösterge verileceğini açıklamıştı.
MEMUR – SEN, KAMUSEN ve KESK kapsamın genişletilmesini talep ederken Maliye Bakanlığı kapsamı sınırlı tutmaya çabalıyor.
Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
3600 ek gösterge çalışmalarına ilişkin son açıklama Türkiye Emekliler Derneği'nden geldi. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamına tüm kamu çalışanları ve emeklilerinin de dahil edilmesini istedi.
Ergün, 3600 ek göstergenin memur maaşlarının, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olduğunu belirterek, ek gösterge rakamı yükseldikçe emekli aylığı ve ikramiyesinin de yükseldiğini vurguladı.
Kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:<br><br>\"3600 ek gösterge düzenlemesinde temel amaç, kamu görevlilerinin ekonomisine katkı sağlamak, sosyal refahını artırmak ve mesleki motivasyonunu yükseltmektir. Bu konudaki vaatlerin eyleme dönüşmesi memnuniyet verici. Fakat, 3600 ek gösterge düzenlemesinin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalması eksiklik olur. Tüm kamu çalışanları ve emeklileri de kapsama dahil edilmelidir.\"
Ergün, 3600 ek göstergenin 2000 yılı sonrası emeklilere intibak verilmesiyle taçlandırılması gerektiğini dile getirerek, yüz binlerce işçi ve Bağ-Kur emeklisinin yıllardır intibak beklediğini vurguladı.
Bu durumunun yıllar içerisinde büyük bir toplumsal beklentiye dönüştüğünü belirten Ergün, şöyle konuştu:<br><br>\"2000 yılı sonrası emeklilerin düşük aylıklarla geçim zorluğu yaşamasına çözüm bulunması, en az 3600 gösterge düzenlemesi kadar önemlidir. Bunun için 2000 yılı öncesi ve sonrası emeklileri arasındaki aylık hesaplama farklılıklarına son verilmeli. 2000 yılı sonrası emeklilerinin daha düşük aylık alması eşitsizliğe yol açıyor. İntibak sayesinde, 2000 sonrasında emeklilerin, prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişimle emekli aylıkları önemli ölçüde artacaktır. Bu da emeklilerimize adeta can suyu olacaktır. Kanunlar önünde her bir emeklimizin eşit haklara sahip olması için 3600 gösterge ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de intibakları yapılmalıdır.\"
Dört yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.
Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL.
Otuz yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL’ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.
Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1304 TL ve 1.477 TL olacak.
3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.
3600 ek gösterge için iki sürpriz talep: Emekli maşları önemli ölçüde artabilir
Türkiye Emekliler Derneği 3600 ek gösterge için iki talepte bulundu. Düzenlemenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileriyle sınırlı kalmayıp tüm kamu çalışanları ve emeklileri de kapsaması gerektiğini belirten TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek göstergenin 2000 yılı sonrası emeklilere intibak verilmesiyle taçlandırılması gerektiğini de dile getirdi. İntibak sayesinde, 2000 sonrasında emeklilerin, prim kazançları ve prim ödeme gün sayılarındaki değişimle emekli aylıklarının önemli ölçüde artacağı hesaplanıyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak ve kimlere verilecek?