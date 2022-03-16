​3600 ek göstergede 2. randevu bugün

Hükümet ile memur sendikaları arasında 3600 ek gösterge müzakereleri sürüyor. Tarafların bugün ikinci kez bir araya gelmesi bekleniyor. 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağı henüz netlik kazanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki ikinci toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

YARDIMCI HİZMETLER MASADA

Sendikalar ek göstergeye bağlı yansıtma oranlarında düzenleme istiyor. Sendikaların bir diğer talebi ek gösterge kapsamına kamudaki bütün çalışanların dahil edilmesi. Hali hazırda ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler alanında çalışanlara ek gösterge verilmesi masada konuşulacak konular arasında. Sendikaların çalışanlara yönelik kademe yükseltmesini de istediği belirtiliyor.

YENİDEN DÜZENLEME GEREKECEK

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ek gösterge rakamlarının kadro, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterdiğine dikkat çekerek, “Kamuda ek göstergeler kadro unvanı, derece ve eğitim durumu itibarıyla düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, düzenlemede polis memurlarında derece ve ikili eğitim durumu ayrımının, hemşire ve imam-hatiplerde derece ve üçlü eğitim durumu ayrımının devam edip etmeyeceğini merak ediyoruz? Bununla birlikte, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesiyle genel idari hizmetler sınıfı, göstergesiz memurlar, yöneticiler, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfındaki çalışanların da ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi gerekecek” dedi. Komisyon ilk toplantısını 16 Şubat’ta yapmıştı.

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FOTOĞRAF 16 Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda ilk komisyon toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında bakanlıkta yapıldı. Toplantıya katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, \"2022 yılının sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda uzlaştığımız ama birinci yarısında bitirmek konusunda karşılıklı teyitleştiğimiz bir çalışmanın başlangıcını yapıyoruz. Amacımız kamu görevlilerinin ekonomik iyileşmesini sağlamak, sosyal refahına katkıda bulunmak, mesleki motivasyonunu artırmak ve beklentilerini karşılamaktır.\" açıklamasında bulundu. Yalçın sözlerinin devamında, \"Ek gösterge sistematiği kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi dikkate alarak hem de mesleki sorumluluklarını dikkate alarak oluşturulmuş olan bir düzenleme. Belirli aralıklarla yapılan düzenlemelerle omurga bozukluğunun oluştuğu bu zemini yeniden toparlama ve beklentiyi karşılayacak şekilde neticelendirme konusunda masada olacak ve katkı sunacağız\" diye konuştu. \"VAAT OLMAKTAN ÇIKTI KARARA DÖNÜŞTÜ\"<br><br>3600 ek göstergenin vaatten çıkarak bir karara dönüştüğünü söyleyen Yalçın, \"Kamu görevlileri açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili olan konu bir takvim dahilinde bir mutfak çalışmamızla neticelenecek ve hayata geçecektir. Bizim aldığımız kararlar belirli meslek grupları değil, 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesine diyerek geniş bir çerçeve ortaya koyduk\" dedi. İKİNCİ TOPLANTI 16 MART'TA<br><br>Komisyon toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, toplantıda teknik konuların üzerinde durulduğunu belirterek, ikinci komisyon toplantısının 16 Mart'ta gerçekleştirileceğini duyurdu. Yasanın mayıs ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre, yasalaşacak düzenleme ile memurların alacakları yeni maaşlar da netleşti. ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ<br><br>(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.242 - 6.399 - 1.157<br>İkramiye - 168.031 - 205.113 - 37.082 (30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.592 - 6.826 - 1.234<br>Emekli ikramiyesi 201.637 - 246.135 - 44.498 (35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.941 - 7.252 - 1.311<br>Emekli ikramiyesi 235.243 - 287.158 - 51.915 HEMŞİRE<br><br>(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.095 - 6.399 - 1.304<br>İkramiye 163.322 - 205.113 - 41.791 (30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.435 - 6.826 - 1.391<br>İkramiye 195.986 - 246.135 - 50.149 (35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)<br><br>Emekli aylığı 5.775- 7.252 - 1.477<br>İkramiye 228.651 - 287.158 - 58.507 3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?<br><br>3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak. Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. 3600 ek göstergede ilk toplantı sonra erdi: İşte yeni rakamlar Milyonlarca kamu personelinin merakla beklediği 3600 ek gösterge için yapılan ilk toplantı sona erdi. Merakla beklenen görüşmelerin ardından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ikinci toplantının mart ayının ortasında yapılacağını belirterek, "Toplu sözleşme kararı gereği 2022 yılı içerisinde tamamlanması gereken 3600 ek gösterge konusunun yılın ilk yarısında tamamlanması için karşılık teyit sağladık" dedi. Yasanın mayıs ayında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 3600 ek gösterge sonrası memur ve memur emeklisi maaş ve ikramiyeleri nasıl değişecek? Hemşire, polis, öğretmen ve din görevlileri ne kadar fark alacak? İşte tüm detaylar... BiP'te paylaş

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