​Atık bağırsaklar dövize dönüşüyor

Türk girişimciler her fırsatı ihracata dönüştürüyor. Avrupa ve Afrika’ya bağırsak ihraç eden ve 70 kişiyi istihdam eden Adanalı bir firma, Türkiye’ye de 4 milyon avro döviz kazandırdı. Şirketin yeni yıl hedefi gelirini 5 milyon avroya yükseltmek.

Yunus Güler

Güler Bağırsak Genel Müdürü Yunus Güler, günlük 6 bin adet aylık 156 bin adet yıllık ise 1 milyon 872 bin adet işlem kapasitesine sahip olduklarını söyledi. Güler, “Bu girişimimiz hem istihdam sağlıyor hem de ihracat yapıyoruz’’ dedi. Almanya, Hollanda ve İtalya’ya ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Güler, bağırsakları Avrupa’nın sosiste doğal kılıf dolumu için kullandığını bildirdi.

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