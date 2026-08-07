Avrupa Birliği'ne ihracatta dijital kolaylı

Avrupa Birliği’nin (AB) e-ticaret alanında uyguladığı 150 avroluk gümrük muafiyetini kaldırması üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, Türk e-ihracatçısını ek maliyetlerden kurtaracak ve gümrük süreçlerini hızlandıracak yeni bir sistemsel düzenlemeyi devreye aldı. Türkiye ile AB arasındaki tercihli ticaret mekanizmasını korumak amacıyla geliştirilen bu dijital adım sayesinde, Türkiye’den Avrupa ülkelerine yapılan düşük değerli e-ihracat gönderileri için elektronik "A.TR Dolaşım Belgesi" altyapısı resmi olarak kullanılmaya başlandı.Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında AB’ye ihraç edilen ve değeri 150 avroyu geçmeyen ürünler için e-ticaret iş modeline uygun, kolaylaştırılmış bir A.TR Dolaşım Belgesi sistemi hazırlandı. BGB veri alanları üzerinden tamamen otomatik olarak oluşturulan bu dijital altyapı, bakanlığın yetkilendirdiği hızlı kargo firmaları ile posta idaresinin kullanımına sunuldu.

İLAVE MALİ YÜKLERİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Geliştirilen yeni elektronik altyapı sayesinde, Türkiye’den AB üyesi ülkelere gerçekleştirilen e-ticaret ihracatlarında ürün başına binebilecek ilave mali yüklerin ve beklenmedik vergilerin önüne geçilmiş oldu. Böylece Türk ihracatçısının Avrupa pazarındaki fiyat avantajı ve rekabet gücü de güvence altına alındı.

Yeni dijital sistem üzerinden elektronik A.TR Dolaşım Belgesi kullanarak ilk ihracatı gerçekleştiren isim ise kadın girişimci Merve Özçelik oldu. Özçelik ve ailesi, ev ortamında ürettikleri geleneksel el emeği ve kişiselleştirilmiş deri ürünlerini uluslararası e-ticaret pazar yerleri üzerinden başta ABD olmak üzere dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor. Başarılı girişimci, bakanlığın devreye aldığı bu elektronik beyanname ve A.TR altyapısı sayesinde ürünlerini hiçbir bürokratik engelle karşılaşmadan, hızlı ve güvenli bir şekilde uluslararası pazarlardaki müşterilerine ulaştırmayı başardı.

GİRİŞİMCİLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Türkiye'nin dijital gümrük altyapısındaki dönüşümün simgesi niteliğini taşıyan ilk "A.TR Dolaşım Belgesi" düzenlenen törenle Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından kadın girişimci Özçelik'e takdim edildi. Bakan Bolat, takdim töreninde yaptığı konuşmada, "Evinden dünyaya açılan başarı hikayesiyle, geleneksel el emeği ürünlerimizi uluslararası e-ticaret pazar yerleri aracılığıyla küresel pazarlara ulaştırması, bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bakanlık olarak özellikle kadın girişimcilerimiz ve KOBİ'lerimizin dünya pazarlarına daha kolay erişimini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

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