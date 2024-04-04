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Ekonomi

Bakan Bolat: 2024 yılı Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi. Bolat, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

09:10 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:30 - 4/04/2024 Perşembe
DHA
Bakan Bolat'tan ihracat açıklaması.
Bakan Bolat'tan ihracat açıklaması.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden ihracat verilerine dair açıklamada bulundu.

Bakan Bolat, ihracatta yaşanan aylık artışa vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılı Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayı rakamı, 2024 Ocak ayındaki 20,0 milyar dolar ve şubat ayındaki 21,1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek, Mart ayında ihracatın aylık artışının devam ettiğini göstermektedir."


#Ömer Bolat
#İhracat
#Ekonomi
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