Bakan Bolat: 2024 yılı Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti

"2024 yılı Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayı rakamı, 2024 Ocak ayındaki 20,0 milyar dolar ve şubat ayındaki 21,1 milyar doların üzerinde gerçekleşerek, Mart ayında ihracatın aylık artışının devam ettiğini göstermektedir."