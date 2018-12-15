Ekonomi Çılgın projeninportresi çıkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çılgın projenin portresi çıkıyor

Bakanlıklar eylem planını hazırladı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çılgın proje ‘Kanal İstanbul’un portresini ortaya koyacak. Enerji Bakanlığı günlük doğalgaz üretimini 1 milyon metreküpe çıkartacak. Ulaştırma Bakanlığı ise Gebze-Haydarpaşa ve Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarını işletmeye alacak.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
Kanal İstanbul Projesi
Kanal İstanbul Projesi

Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ikinci yüz gün hedefleri arasında Kanal İstanbul’a ilişkin çalışmalara da yer verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının söz konusu dönemde atacağı 39 başlıkta Kanal İstanbul’u yakından ilgilendiren imar planları dikkat çekti. Bakanlık, tüm Türkiye’nin merakla beklediği çılgın projenin portresini ortaya koymaya hazırlanıyor. Projenin çevresindeki nüfus yoğunluğu, gelişme yönü, ulaşım sistemleri gibi gelecekteki durumu ortaya koyan 1/5000 olarak bilinen nazım imar planı ile 1/1000 olarak bilinen uygulama imar planları onaya sunulacak hale gelecek.

Akdeniz'de sondaj çalışmaları

GÜNLÜK 1 MİLYON M3 GAZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da 19 hedef belirledi. Bakanlık, kamu kaynaklı günlük doğalgaz üretimini yüzde 18 oranında artırarak 1 milyon metreküpe çıkarılmasını sağlayacak. Akdeniz’de hidrokarbon aramaları kapsamında 3D sismik verilerin toplanması tamamlanacak. Yerli kömür üretiminde tüvenan linyit üretimi yüzde 9 artırılarak 7 milyon tona, tüvenan taşkömürü üretimi yüzde 7 artırılarak 427 bin tona yükseltilmesi sağlanacak. Ayrıca 4 adet sahanın da özel sektöre devri tamamlanacak. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihale hazırlıkları tamamlanacak.

KDV İADESİNİN YARISI 10 GÜNDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 11 başlıkta gerçekleştireceği icraatlarının başında piyasalarda ciddi sıkıntılara neden olan KDV iade sisteminde önemli bir adım atacak. Bu kapsamda yeminli mali müşavir raporu ile nakden talep edilebilen KDV iade tutarlarının yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde gerçekleştirilebilmesine ilişkin sistem kurulacak. Finansal istikrarın güçlendirilmesi ve finansal sektörün sağlıklı gelişimi amacıyla Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) kurulacak. Genç girişimcilerin geliştirdiği projelere kaynak sağlayacak ‘kitle fonlaması’ düzenlemesi de yürürlüğe girecek.

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GEBZE-HAYDARPAŞA HATTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 35 başlıkta gerçekleştireceği icraatlarının başında Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının işletmeye alınması var. Yine İstanbul-İzmir, Kuzey Marmara (YİD) otoyollarında 73 km otoyol yapılarak otoyol ağı 2 bin 815 km’ye ulaştırılacak. Toplam 246 km olan Aydın-Denizli-Burdur Otoyolu (Aydın-Denizli kesimi) (154 km) ile Mersin (Çeşmeli)-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolunun (92 km) yap-işlet-devret yöntemiyle ihalesi yapılacak.

DAHİLERE ÇAĞRI YAPILACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 36 başlıktaki eylem planlarının başında sanayi sitelerinin tamamlanıp, esnaf ve zanaatkarlara teslim edilmesi geliyor. Bu kapsamda bakanlık kredisi ile desteklenen Giresun 2, Ankara Dökümcüler sitesi, Bayburt, Çankırı Çerkeş, Çorum Osmancık olmak üzere 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinin altyapısı tamamlanarak yatırımcının hizmetine sunulacak. Yine Karaman, Rize Pazar, Hakkari Şemdinli de 4 adet Sanayi Sitesi (SS) projesi tamamlanacak. Yurda dönüş seferberliği kapsamında Uluslararası Lider Araştırmacı Programı ilk çağrısı yapılacak.

KOLAYLAŞTIRICI ÖNLEMLER

Ticaret Bakanlığı’nın 16 başlıktaki hedeflerinin başında ticareti kolaylaştırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi geliyor. Bu kapsamda Serbest Bölgeler Bilgi Sistemi (SEBİS) 8 serbest bölgede devreye alınacak. Liman ve Karasuları Yeni Denetim Standartları hayata geçirilecek. Gümrük Tarife Arama Programı (TARA) uygulamaya alınacak. Modernizasyonu tamamlanarak yenilenen 3 gümrük kapısı hizmete açılacak ve bir gümrük kapısının da modernizasyonu başlatılacak.

2019’a güçlü bir başlangıç
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2019’a güçlü bir başlangıç

2019’a damga vuracak
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