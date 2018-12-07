Ekonomi Elektrik piyasası lideri Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik piyasası lideri Türkiye

Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği’nin (MEDREG) ilk kadın başkanı Gülefşan Demirbaş, Türkiye’nin bölgesinde elektrik piyasasındaki tüm uygulamalar kapsamında en ileri noktada olduğunu söyledi.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
Türkiye enerji alanında önemli atılımlar yapıyor
Türkiye enerji alanında önemli atılımlar yapıyor

Akdeniz Enerji Düzenleyicileri Birliği’nin (MEDREG) ilk kadın başkanlığına seçilen Gülefşan Demirbaş, Türkiye’nin doğal gaz altyapısındaki başarılı çalışmaları ile İsrail’in şehir içi gaz dağıtım projesine model oluşturduğunu söyledi. Benzer şekilde Türkiye’nin bölgesinde elektrik piyasasındaki mevzuat ve piyasa gelişimi başta olmak üzere tüm uygulamalar kapsamında en ileri noktada olduğunu vurgulayan Demirbaş, “Gazda Organize Toptan Satış Piyasamızı açtık. Orada yabancılar tarafından kip ediliyor piyasa, üye ülkeler kendi bilgilerini bize aktararak bizi takip ediyorlar” dedi.

Gülefşan Demirbaş

2019 GÜNDEMİ KAYİP-KAÇAK

Aynı zamanda EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olan Demirbaş, 2 yıldır başkan yardımcılığını yürüttüğü MEDREG’in 23 üye ülkesi bulunduğunu ve Akdeniz’deki tüm ülkeleri kapsadığı için etkin bir yapıya sahip olduğunu anlattı. Demirbaş, Türkiye’nin MEDREG’deki görünürlüğünün uluslararası piyasalardaki görünürlüğünü de artırdığını söyledi. MEDREG’in 2019’daki gündeminin ise elektrikte kayıp kaçağın önlenmesi olacağını anlatan Demirbaş, “Kayıp kaçağın çok yüksek olduğu ülkeler var. Şimdi onların resmini çekeceğiz. Ondan sonra hepimiz ülkemize dönüp faydalı uygulamalarla kayıp-kaçak oranını azaltmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN HAKKI SAVUNULUYOR

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz arama faaliyetlerine de değinen Demirbaş, “Bu bağlamda hassasiyetimizi her platformda dile getirdiğimiz gibi Türkiye’nin haklı davalarını tüm platformlarda anlatacağız ve hakkını koruyor noktada olacağız” diye konuştu. Türkiye’nin enerji gündemini belirleyecek başlıkları da anlatan Demirbaş, “Elektrik enerjisinde depolama kapasitesi, hibrit ve elektrikli araçla ilgili çalışmalar gündemimizde olacak” dedi.

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