Gabar Dağı'nda devam eden çalışmalarda günlük 43 bin varil üretim var: Hedef günlük 100 bin varil

Vali Atay, "Bu bölgenin belki de en önemli konusu şudur; Şırnak, Türkiye'nin en genç nüfusu, yaş ortalaması 18-19 civarında. Bu gelecek için bir umut. Burada en büyük problem iş, ancak petrol şu an bu bölge için bir umut olmuştur. Geçmişte bu dağların nelerle anıldığını hepimiz biliyoruz. Geçmiş yıllarda Gabar, Cudi ve Cehennem Deresi gibi bölgeler terörle anılırdı. Bizim Cehennem Deresi'yle ilgili Türkiye'nin en büyük cam seyir terası projemiz var. Ayın 24'ünde ihalesi yapılacak,

5-6 ay içerisinde yapılıp bitecek. Burada yaşayan insanların çok büyük bir kısmı Cehennem Deresi'ni görmemiştir. Cehennem Deresi'nin yollarını da yaptık, havalimanından sonra 8 kilometre. Bunun da daha yeni açılışını yaptık. Çok kısa zamanda cam seyir terasını restoranıyla, kafesiyle turizm alanına dönüştüreceğiz.