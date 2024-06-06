Gabar Dağı'nda devam eden çalışmalarda günlük 43 bin varil üretim var: Hedef günlük 100 bin varil

İSO Heyeti, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve iş insanları, 2 bin rakımlı Gabar Dağı Şehit Esma Çevik Petrol Üretim Sahası'nda, günlük 43 bin varil petrol üretilen alanı ziyaret etti. Heyetle birlikte petrol sahasını gezen Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi ve ziyaretçilere numunelik petrol dağıtıldı.
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"ÇOK ŞÜKÜR ARTIK GÖRÜYORUZ Kİ BU TOPRAKLARDA PETROL VAR"
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, "Çocukluğumuzdan beri hepimizin bir sorusu vardı; ‘Türkiye'de petrol var mı?' bu belki de bizi heyecanlandıran en önemli hayaldi. Çok şükür artık bugün görüyoruz ki bu topraklarda petrol var. Bu heyecan tablosuna ne mutlu ki şahidiz. Öncelikle çok kısa zamanda yerin altındaki bu zenginliği, bu umudu ekonomiyle birleştirme noktasında harekete geçen başta Sayın cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza ve burada çalışmaya katkı veren Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın çok kıymetli mühendislerine şükranlarımızı sunuyoruz. Rakamların şu andaki boyutu bile Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Hep söylediğimiz şey var; Kaynakları doğru kullanmak. İnşallah petrol gibi kıymetli kaynağı da gelecek yıllarda sanayiyle birleştirip, yeni teknolojiden faydalanarak ülkemizin en değerli topraklarını halkımızla buluştururuz. Buranın genç nüfusunu da eğitimle birleştirip Türkiye'mize değer katan bir yolculuğa çıkmanın gururunu yaşarız." şeklinde konuştu.