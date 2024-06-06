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Ekonomi

Gabar Dağı'nda devam eden çalışmalarda günlük 43 bin varil üretim var: Hedef günlük 100 bin varil

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen İstanbul Sanayi Odası (İSO) heyeti, Gabar Dağı'nda günlük 43 bin varil üretilen Şehit Esma Çevik Petrol Üretim Sahası'nı ziyaret etti. Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Şırnak, enerjinin başkenti. Gabar'da devam eden çalışmalarda günlük 43 bin varil üretim var. Çok yakın zamanda sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla yıl sonu 100 bin varil hedefleniyor" dedi.

20:02 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 20:26 - 6/06/2024 Perşembe
DHA
Gabar'da yıl sonu 100 bin varil petrol üretimi hedefleniyor.
Gabar'da yıl sonu 100 bin varil petrol üretimi hedefleniyor.

İSO Heyeti, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve iş insanları, 2 bin rakımlı Gabar Dağı Şehit Esma Çevik Petrol Üretim Sahası'nda, günlük 43 bin varil petrol üretilen alanı ziyaret etti. Heyetle birlikte petrol sahasını gezen Şırnak Valisi Cevdet Atay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi ve ziyaretçilere numunelik petrol dağıtıldı.

VALİ ATAY: ŞIRNAK ENERJİNİN BAŞKENTİ

Petrol üretim sahasını gezdikten sonra açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Cevdet Atay, "Şu an Gabar'da Petrol Üretim sahasındayız. Bu bölge, ŞEÇ dediğimiz Şehit Esma Çevik Sahası. Bugün, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ve kıymetli arkadaşlarını evimizde ağırlıyoruz. Onlarla beraber gurur kaynağımız olan bu sahayı geziyoruz. Geçenlerde sayın bakanımız açıklama yapmıştı. Çok yakın zamanda da sayın cumhurbaşkanımızın verilerle ilgili açıklamaları oldu.
Şu anda günlük 43 bin varille devam ediyoruz. 39 arama noktamızda, günlük 43 bin varillik petrol üretiyoruz. Ülkenin sanayisine yön veren insanlar, ülkenin çok değerli olan bu petrol kaynağını yerinde gördü. Şunu ifade etmek istiyorum ki; Bugün Şırnak tam bir enerji memleketi, enerjinin başkenti. Allah'a hamd olsun Gabar'da devam eden çalışmalarda günlük 43 bin varil üretim var. Çok yakın zamanda sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla yıl sonu 100 bin varil hedefleniyor.
Arkadaşlarımız, depo yetkilileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri sonuna kadar gayret gösteriyor, çok güzel bir şekilde çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah kısa zamanda verilen hedefler yakalanır. Enerji yatırımları anlamında hızlı planlamalar yapılıyor. Sayın bakanımızın rüzgarla ilgili ciddi bir talimatı oldu. Cudi'nin etrafında rüzgarla ilgili tüm veriler alınıyor, kısa zamanda inşallah oralarla ilgili açıklamaları da kendileri yapacaktır" diye konuştu.

"CEHENNEM DERESİ'YLE İLGİLİ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAM SEYİR TERASI PROJEMİZ VAR"

Vali Atay, "Bu bölgenin belki de en önemli konusu şudur; Şırnak, Türkiye'nin en genç nüfusu, yaş ortalaması 18-19 civarında. Bu gelecek için bir umut. Burada en büyük problem iş, ancak petrol şu an bu bölge için bir umut olmuştur. Geçmişte bu dağların nelerle anıldığını hepimiz biliyoruz. Geçmiş yıllarda Gabar, Cudi ve Cehennem Deresi gibi bölgeler terörle anılırdı. Bizim Cehennem Deresi'yle ilgili Türkiye'nin en büyük cam seyir terası projemiz var. Ayın 24'ünde ihalesi yapılacak,
5-6 ay içerisinde yapılıp bitecek. Burada yaşayan insanların çok büyük bir kısmı Cehennem Deresi'ni görmemiştir. Cehennem Deresi'nin yollarını da yaptık, havalimanından sonra 8 kilometre. Bunun da daha yeni açılışını yaptık. Çok kısa zamanda cam seyir terasını restoranıyla, kafesiyle turizm alanına dönüştüreceğiz.
Oraya çok ciddi anlamda turistlerin geleceğini umut ediyoruz. Bunun yanında Silopi, biliyorsunuz tam Irak sınırı. Habur Kara Hudut Kapısı, Türkiye-Irak ilişkilerinin en fazla bir araya geldiği nokta. Buraya çok büyük bir Sera OSB projemiz vardı. Sağ olsun, Tarım Bakanlığı'mız projeyi onayladı, çok yakın bir zamanda hayata geçiriyoruz. Yani bin dönüm kapalı sera alanı. Burası enerjinin başkenti aynı zamanda tarım merkezi, hayvancılık için de bulunmaz bir yer. Bunların hepsini en iyi şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Allah razı olsun, güvenlik güçlerimiz şu dağları gece gündüz bekliyorlar. Şurada kuş uçurtmuyoruz. Devletimiz, milletimiz el ele. Şırnak huzurlu bir memleket" dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR ARTIK GÖRÜYORUZ Kİ BU TOPRAKLARDA PETROL VAR"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, "Çocukluğumuzdan beri hepimizin bir sorusu vardı; ‘Türkiye'de petrol var mı?' bu belki de bizi heyecanlandıran en önemli hayaldi. Çok şükür artık bugün görüyoruz ki bu topraklarda petrol var. Bu heyecan tablosuna ne mutlu ki şahidiz. Öncelikle çok kısa zamanda yerin altındaki bu zenginliği, bu umudu ekonomiyle birleştirme noktasında harekete geçen başta Sayın cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza ve burada çalışmaya katkı veren Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'nın çok kıymetli mühendislerine şükranlarımızı sunuyoruz. Rakamların şu andaki boyutu bile Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Hep söylediğimiz şey var; Kaynakları doğru kullanmak. İnşallah petrol gibi kıymetli kaynağı da gelecek yıllarda sanayiyle birleştirip, yeni teknolojiden faydalanarak ülkemizin en değerli topraklarını halkımızla buluştururuz. Buranın genç nüfusunu da eğitimle birleştirip Türkiye'mize değer katan bir yolculuğa çıkmanın gururunu yaşarız." şeklinde konuştu.



#Şırnak
#Gabar
#Petrol
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