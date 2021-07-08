Ekonomi İkinci elde temmuz ayına dikkat Satışlarda patlama olacak fiyatlar yüzde 8 artacak
OTOMOTİV

İkinci elde temmuz ayına dikkat: Satışlarda patlama olacak fiyatlar yüzde 8 artacak

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ikinci el araç satışlarında patlama yaşanması bekleniyor. Temmuz ayında 300 bin aracın satılacağını öngören piyasa uzmanları fiyatların ise talepteki artışa bağlı olarak yüzde 8 oranında yükseleceğine dikkat çekiyor. Uzmanlar araç almak isteyenler için önümüzdeki bir haftanın en doğru zaman olduğunda da işaret ediyor.

Haber Merkezi DHA
İkinci el araç alacaklar dikkat: Satışlarda patlama olacak fiyatlar yüzde 8 artacak
Foto/arşiv

Koronavirüs kısıtlamalarının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla özellikle ikinci el otomobil sektöründe hareketlenme beklediklerini söyleyen uzmanlar, turizm sezonunun açılması, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla temmuzu otomobil satışlarında kırılma ayı olarak görüyor.

Talebin de yükselmesiyle sıfırda yüzde 4, ikinci el otomobilde ise yüzde 8’lere varan oranda fiyatların yükseleceği tahmin ediliyor.

TEMMUZ AYI KIRILMA AYI OLACAK

Geçen yıl pandemi nedeniyle talebin yükselmesiyle ikinci el araç fiyatlarının arttığını hatta sıfır araç fiyatlarını geçtiğini söyleyen 2’nci el araç fiyatlandırma şirketi Cardata’nın CEO’su Hüsamettin Yalçın, “Kısıtlamaların kalkmasıyla insanların özgürce seyahat edebilmesi, turizm sezonunu açılması, önümüzde de Kurban Bayramı var, insanlar ikinci el satın alıp, sektördeki hareketliliği devam ettirecek. İkinci el otomobilde düşen talep temmuz ayında artacağı anlamına geliyor. Temmuz, ikinci el otomobil için çok önemli, kırılma ayı çünkü sıfır kilometre araç fiyatları zaten yüksek, oradaki yönelimin ikinci el otomobile kaydını görüyoruz” dedi.

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OTOMOBİLDE ZAM BEKLENTİSİ

Temmuzda 300 bin adet tekil ikinci el otomobilin satılmasını beklediklerini belirten Yalçın, “Sıfır kilometre araçlarda da 60 bin adet satılmasını öngörüyoruz. Bu ay ikinci ele olan talebin artmasıyla fiyatların yüzde 6 ile 8 gibi yükseleceğini düşünüyorum. İkinci el araç satışı temmuzun 20’sine kadar yoğun bir şekilde devam edecek. Sıfır araçlarda da yüzde 2 ile 4’lük fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz, çünkü döviz kurları yüksek seyrediyor. Fiyatlar çok yükselmeden, bayramın daha fazla yaklaşmasını beklemeden ikinci el otomobil almak için şu an çok uygun bir dönem” diye konuştu.

EN ÇOK BEYAZ VE GRİ RENKTEKİ ARAÇLAR SATIN ALINIYOR

İnsanların bu dönemde C ve D segmenti araçları daha çok tercih ettiğini söyleyen Yalçın, “İkinci elde 70 ile 120 bin bandındaki araçlar oldukça talep görüyor. Sıfır araçlarda 120 bin liranın altında otomobil kalmadı. 150 bin liraya kadar sadece 3 model bulunuyor. Sıfırda en çok satılan araçların fiyatı 300 ile 400 bin lira arasında değişiyor. Bu bantta Türkiye’de satılan 1900 aracın 251 tanesi bu fiyat aralığında bulunuyor. Renkte ise Türkiye’de pek değişmez gri ve beyaz çok tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

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PANDEMİ B SUV SEGMENTİNDEKİ ARAÇLARA TALEBİ ARTIRDI

Pandemiyle yerden yüksek, küçük, uzun yolculuklara da çıkılabilen B SUV segmentindeki araçların daha fazla satın alınmaya başladığına dikkat çeken Hüsamettin Yalçın, “Ayrıca, insanlar 70 ile 120 bin fiyat aralığındaki araçları tercih ediyor. Döviz kuru yükseldikçe sıfır araçların fiyatı düşmeyecektir. İkinci el otomobil sektörünü de sıfır araç piyasasıyla çok bağlantılı. İkinci ele olan talep temmuz ayında patlayacağı için fiyatlar da artacaktır. O nedenle kısa dönemde sıfır ve ikinci el otomobilde fiyat düşüşü beklemek anlamsız olur” dedi.

OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Fiyatlara rağmen satışların düşmemesini otomobilin artık yatırım aracı olarak görülmesine bağlayan Yalçın, “Şu anda bir otomobil satın alsam 1 yıl sonra çok daha fazla değerlenir, mantığıyla hareket ediliyor. Geçen yıl, ikinci el otomobil yüzde 70’lik bir artış getirdi. 1 Ocak 2020 yılında ikinci el otomobil satın alan biri, 31 Aralık 2020’de aracını satmaya çalıştığı zaman yüzde 70-75 kar etti. Birçok finansal enstrüman bu kadar getiri sağlamıyor. Burada markalara da çok iş düşüyor. Satış kampanyaları yapıyorlar. Taşıt kredi faiz oranlarının düşmesi gerekiyor. Otomobil sahibi olmak için alınan kredi faiz oranlarını geriye gelmesi en büyük temennimiz, sektöre can suyu olacaktır” diye konuştu.

Otomobil markaları tek tek açıklıyor: 70 bin TL'ye varan indirimler var
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​Temmuz ayına girilmesiyle birlikte aylık olarak kampanyalarını güncelleyen otomobil markaları da harekete geçti. Markalar temmuz ayında da sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor.
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Kimi markalar ise fiyat avantajlarının yanın da yakıt hediyesi ve kasko indirimi de sunuyor.
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İşte Temmuz ayına yönelik kampanya açıklayan sıfır araç markaları ve araç alacaklara sunulan fırsatlar...
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Temmuz ayında Dacia sahibi olmak isteyenler, kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor.
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Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indiriminden de yararlanılabilen kampanya kapsamında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de sunuluyor.
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Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL’den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor.
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Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL, Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400 TL’lik fiyatlarla sahiplerini bekliyor.
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Renault da temmuz ayında sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor.
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Renault Finans’tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163 bin 400 TL, ZOE’ye ise 316 bin 900 TL’lik cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.
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Peugeot Türkiye, sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçeneklerine temmuz ayında da devam ediyor.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında, tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
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Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot, SUV 2008'e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor. Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve Black Pack seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ve 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.
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2020 yılında Avrupa'da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208, 16 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor.
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Peugeot 208'de fiyatlar 199 bin TL'den başlıyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.
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Citroen, temmuz ayında otomobil ürün yelpazesine yönelik sıfır faize varan krediler ve indirimli nakit alım seçeneklerini kullanıcılarla buluşturuyor.
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Şirket açıklamasına göre, Citroen dünyasının otomobilleri, temmuz ayında da kampanyalarla tercih edilmeye devam ediyor. Konfor, tasarım ve işlevselliği bir arada sunan Citroen C5 Aircross SUV model ailesi, ay boyunca 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır ya da 120 bin TL için 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Nakit alımda ise 10 bin TL'lik indirimle sunulan C5 Aircross, bu kapsamda 406 bin TL'den başlayan fiyatlarla kullanıcılarıyla buluşuyor.
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Çok çeşitli dış kişiselleştirme kombinasyonları bulunan yeni C3, 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı kullanılarak 181 bin 800 TL'lik fiyattan satışa sunuluyor. Tasarım ve teknolojiyi bünyesinde buluşturan yeni Citroen C4'ün başlangıç donanım versiyonu 230 bin TL'den satışa sunulurken, kredi kampanyasının geçerli olduğu donanımlarda 60 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.
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Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri sunan ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran yeni Citroen Berlingo Kombi, 40 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla temmuz ayı boyunca kullanıcılarla buluşuyor. Yeni Berlingo Kombi, nakit alımlarda ise 213 bin TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.
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Kia Sportage 100.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla satışa çıkarıldı.
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Kampanya 01-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.
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Kampanya kapsamında maksimum araç bedelinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL üzerindeki kısmı için %50 kredilendirme yapılabiliyor.
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Honda CR-V, 150.000 TL, 12 ay vade ve %0.99 faiz avantajıyla satışa çıkarıldı.
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Honda Civic Sedan, %0,99 faiz avantajıyla araç alacakları bekliyor. 1.6L Elegance Benzin & ECO versiyonları için 90.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranı, 1.5L Turbo Executive versiyonu için 45.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranı sunuluyor.
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Nissan da temmuz ayı için sıfır araç kampanyalarını açıkladı. Yeni Nissan Juke 100.000 TL kredi tutarı için 12 ay %0,99 ya da özel indirimli fiyatlarıyla, Nissan Qashqai 100.000 TL kredi tutarı için 12 ay %0,69 faiz, avantajı ile Nissan Micra ise 50.000 TL kredi tutarı için 12 ay %0,99 faiz* avantajı ile satışa sunuluyor.
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Nissan X-Trail ise Temmuz ayında 120.000 TL kredi tutarı için 12 ay %0,69* faiz avantajı ile satışa sunuluyor.
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​Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,991 faiz kampanyaları sunuluyor.
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​Temmuz ayı için kampanya açıklayan bir diğer marka ise Skoda oldu. Kodiaq için, 150.000 TL’ye kadar, 12 ay, %0 faiz kampanyası, Fabia için, 75.000 TL, 18 Ay, %0,75 faiz kampanyası, Octavia için, 100.000 TL, 12 ay, %0 faiz kampanyası,
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Karoq için, 150.000 TL’ye kadar, 18 ay, %0,99 faiz kampanyası, Superb için, 150.000 TL’ye kadar, 18 ay, %0,99 faiz kampanyası araç alıcılarını bekliyor.
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​Fiat 5ooL 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle satışa sunulurken, 2020 model Fiat 5ooX ise 69.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla alıcılarını bekliyor.
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Fiat Egea 50.000 TL 12 ay 0,99% faizle, Fiat Panda ise 139.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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Opel'de ise Grandland X ​379.900 TL 'den başlayan fiyatlarla. 100.000 TL, 18 Ay, %0,99 faiz seçeneği ile, Mokka 365.900 TL 'den başlayan fiyatlarla. 100.000 TL, 18 Ay, %0,99 faiz seçeneği ile, Crossland 227.900 TL 'den başlayan fiyatlarla. 50.000 TL, 12 Ay, %0 faiz seçeneği ile, Insıgnıa 419.300 TL 'den başlayan fiyatlarla.100.000 TL, 18 Ay, %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı ile satışa sunuluyor. ​
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Otomobil markaları tek tek açıklıyor: 70 bin TL'ye varan indirimler var
Sıfır otomobilde temmuz ayına yönelik kampanyalar bir bir açıklanmaya başladı. Araç alacak vatandaşlar bütçesine uygun aracı hangi indirim oranları ve vade seçenekleri ile alabileceğini araştırırken, otomobil markaları ise sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatların yanı sıra yakıt hediyesi ile kasko da indirim imkanı da sunuyor. İşte sıfır otoda marka marka son kampanyalar..


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