Ekonomi Şirket borcuna esastan çözüm
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Şirket borcuna 'esas’tan çözüm

Patronların şirketlerine verdiği borç paraya uygulanacak faizin KDV’ye mi, yoksa Banka Sigorta Muamele Vergisi’ne mi (BSMV) tabi olacağı yönünde yaşanan kafa karışıklığını ‘esas”lı çözüm giderdi.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
Konuyla ilgili kafa karışıklığını ‘esas”lı çözüm giderdi.
Konuyla ilgili kafa karışıklığını ‘esas”lı çözüm giderdi.

Patronların firmalarına verdiği borç paraya uygulanacak faizin KDV’ye mi, yoksa Banka Sigorta Muamele Vergisi’ne mi (BSMV) tabi olacağı yönünde yaşanan kafa karışıklığını ‘esas”lı çözüm giderdi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta ele alınan 70 maddelik torba teklifte şirketlerin iştiraklerine bağlı ortaklıklarına verdiği borç paralarla ilgili denetim elemanlarının patronlara ‘tefeci ikrazatçı’ muamelesi yapılmasını ortadan kaldıran bir düzenleme gündeme taşındı. Böylece şirket ortağının ödünç para vermesinin Türk Ticaret Kanunu’na uygun hale getirilmesi öngörüldü.

İŞTİGAL KONUSU AYRIMI

Ancak görüşmeler sırasında milletvekillerine sunulan bilgi notunda uygulamaya ilişkin hem lehte hem de aleyhte yargı kararı bulunduğu hatırlatıldı. 2010’da Gelir Vergisi Kanununda yapılan bir düzenleme ile şirketlerin ortaklarına borç para vermesi ile elde edilen faiz gelirlerinin vergilendirilmesi konusundaki boşluğun giderildiği anlatıldı. Buna göre, verilen borç paranın ‘esas iştigal konusu’ olarak yapılan işlemlerde kullanılması halinde BSMV’ye tabi olacağı, ‘esas iştigal konusu’ olmadığı durumlarda kullanılması halinde ise finansman hizmet temin etme kapsamında olacağından yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olacağının net şekilde belirlendiği kaydedildi. Söz konusu bilgi ışığında ilgili değişiklik komisyonda geri çekildi.

  • Faktöring için düzenleme
  • Değişiklikte 6361 sayılı ‘Faktoring Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’ kapsamında kazanç elde etme amacıyla para verebilecek olanların BSMV’ye tabi olacağı, bunlar dışında olan kurumların işlemleri finansman hizmeti olarak kabul edilerek KDV’ye tabi olacağı da ifade edildi. Şirketlerin finansman durumları da netleşmiş oldu.
/**/
14 bin kişilik ordu hazırlayın

14 bin kişilik ordu hazırlayın

​TSK, 3 gün önce Özgür Suriye Ordusu idarecilerine talimat verdi.
MİT hedefte

MİT hedefte

​Sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv' MİT'i hedef aldı.
Münbiç biterseRakka yolu açılır

Münbiç biterseRakka yolu açılır

​Rakka, Türkiye'nin harekatını bekliyor.
Türkiye UzayAjansı kuruldu

Türkiye UzayAjansı kuruldu
Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

​ABD, Çin'e topyekun savaş ilanı.
Cinayettenveliaht sorumlu

Cinayettenveliaht sorumlu

​ABD'den sürpriz Kaşıkçı açıklaması.
May güven tazeledi

May güven tazeledi

Brexit oylaması öncesi İngiltere'de önemli viraj dönüldü.
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

Terör koridoruyerle bir edilecek

Terör koridoruyerle bir edilecek

​Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna ilişkin net mesaj verdi.
Yerelde 3T formülü

Yerelde 3T formülü

​AK Parti'de yerel seçim manifestosu Erdoğan'a sunuldu.
Bıraktığı yerden devam ediyor

Bıraktığı yerden devam ediyor

Takımı kaybetti ama Cengiz yine attı.
İttifakta anlaştılar

İttifakta anlaştılar

Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.