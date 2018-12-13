Şirket borcuna 'esas’tan çözüm

Patronların firmalarına verdiği borç paraya uygulanacak faizin KDV’ye mi, yoksa Banka Sigorta Muamele Vergisi’ne mi (BSMV) tabi olacağı yönünde yaşanan kafa karışıklığını ‘esas”lı çözüm giderdi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta ele alınan 70 maddelik torba teklifte şirketlerin iştiraklerine bağlı ortaklıklarına verdiği borç paralarla ilgili denetim elemanlarının patronlara ‘tefeci ikrazatçı’ muamelesi yapılmasını ortadan kaldıran bir düzenleme gündeme taşındı. Böylece şirket ortağının ödünç para vermesinin Türk Ticaret Kanunu’na uygun hale getirilmesi öngörüldü.

İŞTİGAL KONUSU AYRIMI

Ancak görüşmeler sırasında milletvekillerine sunulan bilgi notunda uygulamaya ilişkin hem lehte hem de aleyhte yargı kararı bulunduğu hatırlatıldı. 2010’da Gelir Vergisi Kanununda yapılan bir düzenleme ile şirketlerin ortaklarına borç para vermesi ile elde edilen faiz gelirlerinin vergilendirilmesi konusundaki boşluğun giderildiği anlatıldı. Buna göre, verilen borç paranın ‘esas iştigal konusu’ olarak yapılan işlemlerde kullanılması halinde BSMV’ye tabi olacağı, ‘esas iştigal konusu’ olmadığı durumlarda kullanılması halinde ise finansman hizmet temin etme kapsamında olacağından yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olacağının net şekilde belirlendiği kaydedildi. Söz konusu bilgi ışığında ilgili değişiklik komisyonda geri çekildi.