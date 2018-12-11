Ekonomi Sorumlulukları artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sorumlulukları artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in madencilikte fabrika kurulumu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan sistemin ilk adımı Meclis’e sunulan teklifi ile hayata geçiriliyor.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Yerli üretim, Ar-Ge ve inovasyon odaklı bir sürecin önü açılıyor. AK Parti milletvekillerinin TBMM Başkanlığına sunduğu Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile teknik elamanlar ve yetkilendirilmiş tüzel kişilere ciddi sorumluluklar getiriliyor. Düzenleme ile ‘ben yaptım oldu’ denilmesinin önü kesiliyor. Teknik elemanlar ve yetkilendirilmiş tüzel kişiler; maden sahası ile ilgili hazırladıkları rapor, proje ve her türlü teknik belge veya sundukları bilgi ve belgelerden sorumlu olacak. Gerçek dışı beyanların önüne geçilmesi amacıyla da idari para cezası getiriliyor.

SEKTÖRE DESTEK

Düzenlemeyi Yeni Şafak’a değerlendiren enerji kurmayları, bugüne kadar teknolojinin eksikliği nedeniyle ham madde olarak ihraç edilen madenin işlenerek yarı mamul hale getirilmesi halinde yüzde 75’lere varan oranlarda destek sağlanacağını dile getirdi. Kurmaylar, “Burada amaçlanan demir, krom ve bakır gibi benzeri madenlerin ham bir şekilde ihracını engelleyip, onu Türkiye’de mamul ya da yarı mamul haline getirecek bir teşvik mekanizmasını kurmak. Bu milli maden politikamızın önemli bir köşe taşı olacak. Dahası, düzenlemeden sonra maden sahalarının yarı mamul ve nihai ürün üretebilecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale edilmesinin önü açılacak” dedi.

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