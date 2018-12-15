Ekonomi Sudanaaltın çıkarma
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sudan’a altın çıkarma

Maden aramalarını küresel zemine taşıyan Türkiye, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde kurulan MTA Company Limited'le ilk adımı Sudan'da atıyor. İki sahada altın madeni aranmasına dair anlaşma imzalanan Sudan'da, üç yıllık çalışma sonrası işletme safhasına geçilecek. MTA, Özbekistan’da da metalik maden araması için ruhsat almaya hazırlanıyor.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
Sudan’da maden aramak üzere anlaşma imzalandı.
Sudan’da maden aramak üzere anlaşma imzalandı.

Türkiye, havadan ve karadan maden arama faaliyetlerini küresel alana taşıdı. Bu kapsamda ilk adım Sudan’da altın madeni aramasıyla atılıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde kurduğu MTA Company Limited ile yurt dışında maden arama ve işletmeciliğine yönelik Sudan’da maden aramak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Sudan’da bin 325 kilometrekare alanda maden aranacak. 3 yıl sürecek arama aşamasından sonra işletme aşamasına geçilecek. MTA'nın bundan sonraki adımı Özbekistan olacak. 3 ay içerisinde Özbekistan'da 2 yerde metalik maden sahasının arama ruhsatının alınması planlanıyor.

MTA COMPANY LIMITED KURULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içindeki maden rezervlerinin belirlenmesinde önemli adımlar attıklarını, karadan ve havadan jeofizik araştırmalarla Türkiye’nin maden haritasının önemli bölümünü çıkardıklarını, yerli ekipman ve yerli insan kaynağı gücüyle yapılan bu çalışmalar sonucu MTA’da ciddi bilgi birikiminin oluştuğuna dikkat çekti. Bu birikimi küresel alanda değerlendirmek üzere MTA bünyesinde MTA Copmany Limited’in kurulduğunu anlatan Dönmez, “Madencilikte de ilk adımı Sudan’da kurduğumuz MTA Company Limited ile attık” dedi.

450 VERİ ALTIN İŞARETİ VERDİ

Sudan’da 6 sahada ön maden jeolojisi ve jeokimya çalışmaları başlatıldığını kaydeden Dönmez, 450 adedin üzerinde numunenin toplandığını ve değerlendirmeden geçirildiğini söyledi. Dönmez, “Arazi çalışmaları ve elde edilen sonuçlara göre Kızıldeniz yakınlarında, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmi olarak bloke edilmesine karar verdik” diye konuştu.

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Fatih Dönmez

ARAMALAR 3 YIL SÜRECEK

3 yıllık aramalar sonrası işletme aşamasına geçileceğini söyleyen Dönmez, “Bu aşamada faaliyetleri yürütmek üzere yeni bir şirket daha kuracağız. Kurulacak yeni şirket Sudan vatandaşlarına da istihdam olanağı sunacak. Türkiye’nin gücü ve bölgesel nüfuzu yurt dışındaki faaliyetlerimizi kolaylaştırıyor. İnşallah başka ülkelerde de bunun devam gelecek” ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez, madencilik sektörünün yurt dışındaki rekabet gücünü artırmak istediklerini dile getirerek, “Yer altı kaynaklarıdan zengin ancak teknolojik eksiklikler nedeniyle yeterli arama ve araştırma yapılamayan Afrika ülkeleri bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

SIRADAKİ ÜLKE ÖZBEKİSTAN

Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ikinci 100 günlük icraatlari kapsamında MTA Company Limited, Özbekistan’da iki adet metalik maden sahasının arama ruhsatını almaya hazırlanıyor.

  • MTA TARİHİNDE İLK DEFA
  • İşbirliği anlaşması sonrası MTA Company Limited ve GRAS arasında söz konusu iki sahada altın madeni aranmasına ilişkin imtiyaz anlaşması imzalandığını dile getiren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, böylece MTA’nın da tarihinde ilk defa yurt dışında bir maden ruhsatı sahibi olduğunu kaydetti. Dönmez, anlaşmayla iki sahanın MTA Company Limited’e devredildiğini aktardı.

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