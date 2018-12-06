Taklidi 1 dakikada anlatacaklar

Taklit ürünlere karşı 10 Aralık’ta sosyal medya üzerinden mücadele kampanyası başlatılacak. Taklit ve kaçak ürünler nedeniyle Türkiye’nin yaklaşık 7.2 milyar dolar (34 milyar lira) vergi kaybına uğradığını belirten Marka Koruma Grubu (MKG) Sözcüsü Aslıhan Aydınlık, 1 dakikalık kısa anlatımlarla taklit ürünlerin zararlarını anlatacaklarını söyledi. Adınlık, 330 yerli ve yabancı markayı temsil eden MKG’nın 2001 yılından bu yana Türkiye’nin uluslararası platformda “sahte ve kaçak ürün ticareti” ile değil güçlü ve sürdürülebilir markalar ile anılması için çalıştığını söyledi.

Aslıhan Aydınlık

1 MİLYON TIK

Türkiye ekonomisinin güçlenmesi ve büyümesinin sadece hükümetin, resmi kuruluşların sorumluluğu olmaması gerektiğine işaret eden Aydınlık, bunun her Türk vatandaşının sorumluluğu olduğunu kaydetti. 10 Aralık tarihinde sosyal medya üzerinden “Markanın Gücü, Ekonominin Gücü” sloganıyla tüketiciyi bilinçlendirecek bir kampanya başlatacaklarını anlatan Aydınlık, facebook, twitter, instagram gibi ağlar üzerinden 1 dakikalık videolar yayınlanacağını ve amaçlarının 1 milyon tıklanma olduğunu bildirdi. Aydınlık şöyle devam etti: “1 dakikada duyguları harekete geçiren, dinamik motive edici etkili 2 filmde orijinal fikir ve markanın korunmamasının devlete, ekonomiye, tüketiciye zararı, tasarımcı, marka sahibi ve iş insanları tarafından anlatılıyor.”

Aydınlık, taklit ve kaçak ürünler nedeniyle Türkiye’nin yaklaşık 7.2 milyar dolar (34 milyar lira) vergi kaybına uğradığını, bu miktarın da 90 bin kişinin istihdamının önüne geçtiğini belirtirken, tüketicilerin aldıkları her taklit ürünle marka firmaların Türkiye’den çıkmasına neden olunduğuna işaret etti. Aydınlık, “Bir an gelecek tüketici kendi SGK’sının yatırılması için çalışacak işletme bulamayacak. Bu nedenle tüketiciler taklit ürün alarak kendi geleceklerini zora sokuyor” uyarısını yaptı.

EKONOMİ Yatırım destekleri yabancıyı çekiyor