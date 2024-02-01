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Ekonomi

Tecrübe konuşacak

Yerel yönetimler bünyesinde hayata geçirilecek “Tecrübe Konuşuyor” projeleriyle kuşaklar arası dayanışma sağlanacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:54 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilmesi hem de yaşlı bireylerin sosyal hayatlarının devam etmesi sağlanacak.
Hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilmesi hem de yaşlı bireylerin sosyal hayatlarının devam etmesi sağlanacak.

Proje kapsamında mahallelerde yaşlıların tecrübelerini paylaşabilecekleri mekânlar oluşturulacak. Yaşlıların iş ve sosyal hayatının devamlılığının sağlanması için sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde "Yaşlı Yaşam Şehirleri" kurulacak.

Üniversitelerle iş birliği içerisinde yaşlılara yönelik açılan kontenjanları niteleyen tazelenme üniversitelerinin sayısı artırılıp, belediyelerin bu oluşumlara destek vermesi sağlanacak. Bu tesislerde, hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilmesi hem de yaşlı bireylerinin sosyal hayatlarının devam etmesi sağlanacak.


#Ekonomi
#yerel yönetim
#tecrübe
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