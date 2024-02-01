Tecrübe konuşacak

Proje kapsamında mahallelerde yaşlıların tecrübelerini paylaşabilecekleri mekânlar oluşturulacak. Yaşlıların iş ve sosyal hayatının devamlılığının sağlanması için sanayi ve ticari olarak gelişmiş olan illerde "Yaşlı Yaşam Şehirleri" kurulacak.

Üniversitelerle iş birliği içerisinde yaşlılara yönelik açılan kontenjanları niteleyen tazelenme üniversitelerinin sayısı artırılıp, belediyelerin bu oluşumlara destek vermesi sağlanacak. Bu tesislerde, hem çalışma hayatının aksamasının önüne geçilmesi hem de yaşlı bireylerinin sosyal hayatlarının devam etmesi sağlanacak.