Ülkelerarası kırılganlık kararlarımızı etkilemez

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Türkiye ile Almanya ve Hollanda gibi ülkeler arasında çıkan siyasi kırılganlıklarda söz konusu muhatap ülkelerin şirketlerine yönelik artniyetli incelemenin kesinlikle yapılmadığı söyledi. Şirket birleşme ve devralmalarla ilgili düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Torlak, şöyle devam etti: “Bu dönemler de dahil hiçbir zaman Türkiye pazarında faaliyet gösteren farklı ülkelerin şirketleri hakkında, Türkiye’nin Almanya ile problemi var. ‘Bakalım Alman şirketler hakkında soruşturma, ön araştırma benzeri bir çalışma başlatalım’ dediğimiz bir dönem asla olmamıştır. Bugün de böyle bir saikle hareket etmiyoruz. Soruşturmaya gelen dosyaların bir safahatı var."

Ekonomiye 10 milyar liralık katkı sundu

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Aldıkları birçok kararda vatandaş maliyetinde düşüş yaşandığını anlatan Torlak, son 3 yıl içerisinde 26 dosya üzerinde çalışma yaptıklarını söyleyerek, “Bu çalışma sunu gösterdi ki en iyimser varsayımla bile Rekabet Kurumunun bu incelenen 26 dosyasındaki kararları olmamış olsaydı, 3,3 milyar tüketici refahından bir kayıp yaşanacaktı. Kötümser hesaplamada ise bu rakam 10 milyar lira tutarında tüketicinin refahından kayıp söz konuş olacaktı. Rekabet Kurumunun bu kararlarının tüketici refahına ekonomik analiz kapsamında 10 milyar liralık bir katkı sağlandı” dedi.