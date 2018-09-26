Vatandaşlığa ‘çapraz’ destek

Genelgede parantez içerisinde (talep sahibinin lehine olacak şekilde) ibaresi kullanıldı. Bu çerçevede birden fazla ulusal paranın aralarındaki kurların bir temel para üzerinden hesaplanması olarak nitelendirilen ‘çapraz döviz kurunda’ kişi İsviçre Frangı’na karşı İngiltere Sterlini ile ödeme yapabilecek. Burada çapraz kur hesaplaması gerekecek. İsviçre Frangı / Sterlin çapraz kuru hesaplanırken, alım satım oranları ortalaması devreye girecek. 19 Eylül 2018 öncesi alınan taşınmazın değer tespiti de ABD doları ya da avro üzerinden olacak.

ELEKTRONİK BELGE

Tüm bu işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Daire Başkanlığınca yürütülecek. Taşınmaz edinen kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin uygunluk belgesi de aynı birim tarafından düzenlenecek. Bu kapsamda yapılan taleplerin işlemlerinin tamamlanması ve ilgili tapu şerhlerinin beyanlar kısmına işlenmesinin ardından resmi senet ve değerleme raporları eklenmiş üst yazı ile birlikte doğrudan Yabancı İşler Daire Başkanlığı’na Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden gönderilecek.