Yeni bir gayrimenkul yatırım fonu daha kuruldu

Helmann açıklamasına göre, doğaya ve insana saygılı konut üretmeyi öncelik olarak benimseyen şirket, son olarak hayata geçirdiği projeyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Helmann'ın önemli adımları arasında yer alan ve Albaraka Portföy iş birliğiyle hayata geçirilen gayrimenkul yatırım fonunun kurulum süreci tamamlandı.

Yatırımcılara yepyeni fırsatlar sunacak bir enstrüman olarak hayata geçen GYF, profesyonel gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılara hitap ediyor.

Helmann; şeffaf, denetlenebilir, uzman yönetim ve likidite sağlayan GYF projesiyle yatırımcıların gayrimenkullerdeki değer artışı ve kira geliriyle getiri elde etmesini amaçlıyor.

"Yatırımcıların daha yüksek gelir elde etmesini hedefliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, insanların uzun süre emek vererek elde ettikleri birikimlerini yatırıma dönüştürmenin büyük sorumluluk gerektirdiğini belirterek, bu sorumluluğu üstlenerek yıllardır konut projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.

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Yerli ve yabancılar tarafından yoğun rağbet gören projelerinde memnuniyet oranının yüzde 100 olduğunu kaydeden Özgün, artan talebi karşılamak ve yatırımcıların tüm yatırım sürecinde profesyonel bir şekilde yönlendirilmesini sağlamak amacıyla gayrimenkul yatırım fonu kurduklarını anlattı.

Özgün, GYF’nin kuruluş sürecinde Türkiye'nin köklü finans kuruluşları arasında yer alan ve global anlamda da sektörün önde gelen markalarından olan Albaraka Portföy ile iş birliği yaptıklarını aktardı.

Gayrimenkul yatırım fonlarının yatırım avantajlarından ve vergi muafiyetlerinden bahseden Özgün, "Bu fonlar, gayrimenkul yatırımlarında şeffaflık, denetim, uzman yönetim ve likidite sağlayan bir yatırım aracıdır. Yatırımcıya birçok alanda avantaj sunar, gayrimenkule ilişkin riskleri en aza indirir, elde edilecek geliri yükseltir. Bizim de kurduğumuz fonla en önemli amacımız 'yatırımcıların gayrimenkullerindeki değer artışı ve kira geliriyle getiri elde etmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

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Helmann'ın tüm projelerinde GYF ile yatırım imkanı

Selman Özgün, GYF'nin kurulmasıyla birlikte gayrimenkul sektöründeki yatırımlarını çeşitlendirmeye başladıklarını belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında konut ve arsa projelerini yatırımcılarla buluşturmak için harekete geçtiklerini bildirdi.

Kısa süre önce, Türkiye'nin ticari ve turistik bölgelerini birbirine bağlayan ve önemli noktalarından olan Afyon'da başlattıklarını kaydeden Özgün; projenin AVM, otel, termal ve sağlık turizm tesisi, akaryakıt istasyonu gibi alanlarıyla öne çıktığını, kısa süre içerisinde bu alanların inşa edilmeye başlanacağını anlattı.

Özgün, "Projemizin yanında bulunan markalı Helmann arsalarımızla yatırımcılara; imarlı, tapulu, altyapısı hazır parseller sunarken, arsamızın çevresinde konumlandırdığımız hastane, otel, AVM, akaryakıt istasyonu, zincir marketler, eğlence ve dinlenme alanlarıyla yatırımcılara ekonomik şartların değişiminden en az etkilenecek özgün bir yatırım aracı sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

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Bundan sonraki bütün projelerine Albaraka Portföy ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde kurdukları GYF tarafından yatırım yapılacağını vurgulayan Özgün, bu sayede yatırımcılara çok sayıda avantaj sunacaklarını bildirdi.

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