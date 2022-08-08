Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 2.767,55 puan ile haftaya rekorla başladı BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,05 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.767,55 puan ile tarihi zirvesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56'yla iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,42'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

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