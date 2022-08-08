Gündem Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 2767,55 puan ile haftaya rekorla başladı
İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 2.767,55 puan ile haftaya rekorla başladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,05 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.767,55 puan ile tarihi zirvesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56'yla iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,42'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

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Haber Merkezi AA
Borsa İstanbulda BIST 100 endeksi yüzde 0,62 artarak 2.767,55 puan ile haftaya rekorla başladı
Arşiv.

Cuma günü yüzde 0,98 değer kazanarak 2.750,49 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 6,10 değer kazandı.

Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarında temkinli bir seyrin öne çıktığını belirterek, yurt içinde ise banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğiliminin öne çıktığını söyledi.

Hisse bazlı ayrışmalar sürebilir

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.800 seviyesinin direnç, 2.720 ve 2680 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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