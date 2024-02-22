Zambiya'da kıtlık tehdidi: Mısır ürünlerinin ihracatını yasakladı

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Zambiya Tarım Bakanı Reuben Mtolo Phiri, yaptığı açıklamada, ülkede gıda güvenliğini sağlamak üzere, nisan ayındaki hasat mevsimine kadar, mısır ve mısır unu ihracatının yasaklandığını duyurdu.
Bakan Phiri, uzun süren kuraklıktan kaynaklı olası kıtlık tehdidine karşı tedbir amaçlı getirilen bu ihracat yasağının, nisan ayında gerçekleştirilecek hasat sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından kaldırılabileceğini belirtti.
Zambiya'da, aylardır devam eden kuraklığın etkisiyle bu yıl kötü bir hasat dönemi geçirilmesi bekleniyor.
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15 dakika önce