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Ekonomi

Zambiya'da kıtlık tehdidi: Mısır ürünlerinin ihracatını yasakladı

Güney Afrika ülkesi Zambiya'dan ülke genelinde etkisini gösteren kuraklıktan kaynaklı kıtlık tehdidi sonrası yeni bir adım daha geldi. Ülkede nisan ayındaki hasat mevsimine kadar, mısır ve mısır unu ihracatı yasaklandı.

07:20 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Zambiya Tarım Bakanı Reuben Mtolo Phiri, yaptığı açıklamada, ülkede gıda güvenliğini sağlamak üzere, nisan ayındaki hasat mevsimine kadar, mısır ve mısır unu ihracatının yasaklandığını duyurdu.


Bakan Phiri, uzun süren kuraklıktan kaynaklı olası kıtlık tehdidine karşı tedbir amaçlı getirilen bu ihracat yasağının, nisan ayında gerçekleştirilecek hasat sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından kaldırılabileceğini belirtti.

Zambiya'da, aylardır devam eden kuraklığın etkisiyle bu yıl kötü bir hasat dönemi geçirilmesi bekleniyor.




#İhracat yasağı
#kıtlık
#Kuraklık
#Mısır
#Zamibya
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