Zambiya'da kıtlık tehdidi: Mısır ürünlerinin ihracatını yasakladı

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Filistinli gruplarla yeni bir esir değişimi anlaşması yapılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini ve bu konuda ilerleme olasılığına dair ilk işaretlerin bulunduğunu söylemesinin ardından bir açıklama da ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında, Gazze Şeridi'nde "insani ara" ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılması için bir alan oluştuğu bilgisini doğruladı.