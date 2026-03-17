ABD’de yaşayan Trabzonlu imam teravih sonrası cemaate 61 şınav çektiriyor

ABD’de yaşayan Trabzonlu imam teravih sonrası cemaate 61 şınav çektiriyor

14:4517/03/2026, Salı
Amerika Birleşik Devletleri’nde görev yapan Trabzonlu imam İsmet Akçin, Ramazan ayında teravih namazı sonrası cemaate yaptırdığı ilginç uygulamayla sosyal medyada gündem oldu. Akçin’in, memleketi Trabzon’un plaka koduna atıfla cemaatine 61 şınav çektirdiği görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

ABD’de bir camide imamlık yapan Akçin’in, teravih namazının ardından cemaatle birlikte spor yaptığı anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde imamın cemaati motive ederek birlikte şınav çektiği ve bu sayının özellikle "61" olarak seçildiği dikkat çekti.

Trabzon kültürüne olan bağlılığını farklı bir şekilde yansıtan Akçin’in bu uygulaması bazı kullanıcılar tarafından eğlenceli bulunurken, bazıları ise şaşkınlıkla karşıladı.

Kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum alan görüntüler, Ramazan ayında farklı bir etkinlik olarak öne çıktı.

İmam Akçin’in, cemaatle kaynaşmayı artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla bu tür etkinlikler yaptığı öğrenildi.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YKS SINAV TARİHİ 2026: ÖSYM YKS 2026 sınav tarihi hangi gün, ne zaman yapılacak?