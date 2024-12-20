Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı 5 gün sonra bölgeye giden Macron'un istifasını istedi

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da Chido Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e çıktı. Kasırga nedeniyle can kaybının artmasından endişe edilirken, Fransız kolonisi Mayotte'da halk, kasırgadan 5 gün sonra adaya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifa çağrısında bulundu. Geçtiğimiz hafta Chido Kasırgası'nın vurduğu Mayotte'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölge halkı tarafından yuhalanan Macron, kendisine istifa çağrısında bulunan halka, “Ben kasırga değilim, sorumlusu ben değilim” diyerek cevap vermişti. Ada'da 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da Chido Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 31'e çıktı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Mayotte'da ağır hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra adaya gelen Macron'un ziyareti devam ediyor.
Macron, akşam Mayotte'un Pamandzi kasabasında halkın tepkisiyle karşılaştı.
Kasırga sonrası adada su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan yerel halk, Paris hükümetini eylemsizlikle suçladı.
'Macron istifa'
Macron'un görüştüğü ada halkı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "yalanlar söylediğini" belirterek, "istifa" ve "su" sloganları attı.
Fransa Cumhurbaşkanı ise kasırgadan etkilenen ve kendisini istifaya çağıran kalabalığa, "Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim." dedi.
"Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı 10 bin kat daha fazla pisliğin içinde olurdu"
Macron, argo bir kelime kullanarak, "Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı, durumlarının 10 bin kat daha fazla pisliğin içinde olacağını" savunarak, "Hint Okyanusu'nda insanlara bu kadar yardım yapılan bir yer daha yok." dedi.
Bir günlük ulusal yas ilan edildi
Öte yandan, Fransa, şimdiye kadar adada 31 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığı Chido Kasırgası nedeniyle 23 Aralık'ta geçerli olacak bir günlük ulusal yas ilan etti.
Kasırga nedeniyle ölenlerin sayısının gelecek günlerde artmasından endişe edilirken, Ada'da 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor.
İşte kasırganın yaşandığı bölgeden görüntüler...