Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı 5 gün sonra bölgeye giden Macron'un istifasını istedi

"Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı 10 bin kat daha fazla pisliğin içinde olurdu"

Macron, argo bir kelime kullanarak, "Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı, durumlarının 10 bin kat daha fazla pisliğin içinde olacağını" savunarak, "Hint Okyanusu'nda insanlara bu kadar yardım yapılan bir yer daha yok." dedi.







