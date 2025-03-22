İsveç'te İsrail'in acımasız saldırıları protesto edildi: Binlerce kişi sokağa döküldü

İsveç Kilise Birliği Rahibi Ann Christin Kristiansson AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal güçlerinin Filistin'e çok acımasız davrandığını belirtti.





Kristiansson, "Filistinliler çok ama çok eski bir halk. Birkaç bin yıldan fazla bir süredir bir ülke, bir Filistin ülkesi ve insanların çok ama çok zor zamanlar geçirdiğini ve işgal güçlerinin onlara karşı çok ama çok acımasız olduğunu biliyorum. Onlara karşı sadistçe davranıyorlar. Her şeyi çok zorlaştırıyorlar." diye konuştu.







