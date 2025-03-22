İsveç'te İsrail'in acımasız saldırıları protesto edildi: Binlerce kişi sokağa döküldü

İsveç'te, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü. Filistin bayrakları da taşıyan göstericiler, "İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu" belirtti.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan binlerce gösterici, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını istedi.
"Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.
Filistin bayrakları da taşıyan göstericiler, "İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu" belirtti.
İsveç Kilise Birliği Rahibi Ann Christin Kristiansson AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal güçlerinin Filistin'e çok acımasız davrandığını belirtti.
Kristiansson, "Filistinliler çok ama çok eski bir halk. Birkaç bin yıldan fazla bir süredir bir ülke, bir Filistin ülkesi ve insanların çok ama çok zor zamanlar geçirdiğini ve işgal güçlerinin onlara karşı çok ama çok acımasız olduğunu biliyorum. Onlara karşı sadistçe davranıyorlar. Her şeyi çok zorlaştırıyorlar." diye konuştu.
Filistin için daha fazla yardım yapmamanın tüm dünya için utanç verici olduğunu vurgulayan Kristiansson, "Her şeyden önce, Filistinliler için iyi şeyler yapan insanlara bakmalıyız. Her zaman zulme karşı yapabileceğimiz bir şey vardır. Filistinliler, dayanışma içinde olursa Tanrı'nın onlara yardım etmesi için kapılarını açacaklardır. Bu yüzden lütfen birlikte durun." ifadelerini kullandı.
İsveç Uppsala Üniversitesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mattias Gardell de Gazze'de ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı uygulanan politikaları ve soykırım politikalarını protesto etmek için gösteriye katıldığını belirtti.
Filistinlilerin mücadelesinin kendi mücadelesi olduğunu dile getiren Gardell, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduklarını vurguladı.