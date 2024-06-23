Meslek liseliler üretti: Atıkları ekonomiye kazandıracak

Sarı, kompost makinelerinin ilgi gördüğüne dikkati çekerek, şöyle konuştu:





"Yemek öncesi kompost makinelerini Türkiye'de 40 ilimizde yaygınlaştırdık, şu anda aktif olarak kullanılıyor. Daha sonra ergonomik ve güneş enerjisi ile çalışan başka bir makine tasarladık. Bu makineler, eğitim amaçlı gönderilen 81 ilde okullarda aktif kullanılıyor. 81 ilimizde şu anda güneş enerjili kompost makinelerimiz kullanılıyor. Yazılımı ve üretimi tamamen okulumuzda olan, kedi, köpek maması üretimi yapan makinemizi de 40 ilimizde yaygınlaştırdık. Yemek atıklarını mamaya dönüştüren bu makineler de şu anda aktif olarak kullanılıyor. Bunların belgelendirilmeleri için başvurularımızı yaptık."