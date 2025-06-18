Soğuk suda kendi halinde büyüyor, yiyen herkes hayran kalıyor: Avrupa kapıda kuyruk oluyor

"Suyumuz soğuk olduğu için balıklarımız yavaş gelişiyor eti lezzetli oluyor"





Balıkların lezzetinin sırrının soğuk su oluğunu belirten alabalık tesisi işletmecisi Rasim Çimen, "Bizim burada kullandığımız su soğuk olduğu için balık yavaş gelişiyor. Eti çok lezzetli oluyor ancak yemi fazla yiyor, bu da bizim dezavantajımıza oluyor. Balığımızı gelip yiyen herkes memnun kalıyor. Buraya gelen herkes rahat ve huzur içinde balığını yiyip ailesiyle vakit geçiriyor. Giderken de parasıyla yemelerine rağmen 'Çok lezzetli balık yetiştirmişsiniz' diye teşekkür edip buradan ayrılıyorlar. Burayı birçok kişi öğrendi, gelecek kişiler için de tavsiye ediyoruz. Gelirlerse rahat ederler, Sivas'ın lezzetli alabalıklarını yiyip buradan ayrılırlar" dedi.