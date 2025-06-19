Türkiye'nin 'dev işletmesi'nde buğday hasadı 184 biçerdöverle yapılıyor

Koşar, iki vardiya halinde gece yarısına kadar süren çalışmalarda 5 ekmeklik ve 5 makarnalık buğday çeşidinin hasadını sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:





"İşletmemizde şu an hasat faaliyetimiz gece gündüz hummalı bir şekilde tane kaybını en aza indirmek amacıyla teknik personelimiz ve işçilerimiz vasıtasıyla devam etmektedir. Elde edeceğimiz ürünleri temiz, sertifikalandırılmış, hastalıklardan ari bir şekilde paketleyerek çiftçilerimize ulaştıracağız. Bu sene 200 bin ton buğday elde etmeyi planlıyoruz. Hasat sürecini 15 gün içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz."