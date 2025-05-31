ABD'li biyolog Aras Kuş Cenneti'ndeki çeşitliliğe hayran kaldı: Saklı mücevher gibi

Utah Üniversitesi'nde Prof. Dr. Şekercioğlu ile master yaptığını ifade eden Roberts, "Buraya gelince bu vadinin güzelliği beni çok etkiledi. Bana biraz da Utah'ı hatırlatıyor, orada da böyle bozkırın ortasında vaha görevi gören nehir vadilerimiz var. Buranın bu hayvan zenginliği, ekolojik zenginliği beni çok etkiledi." dedi.







