Antalya Havalimanı'nda doğan ve tuvalete bırakılan bebek Rus yetkililere teslim edildi

"Bugün çocuğumuzun ülkesine dönmesi hepimiz için sevindirici bir gelişme"





Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altına alınan bebeğe, uzman personel tarafından özenle bakıldığını belirten Sökmen, süreçte görev alan tüm ekiplere teşekkür etti. Teslim törenine katılan Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu Ataşesi Alexander Ryumkov ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teşekkür ederek, "Bugün çocuğumuzun ülkesine dönmesi hepimiz için sevindirici bir gelişme. Üstelik bugün Rusya'da milli bayram, bu da olayı daha da anlamlı kılıyor" ifadelerini kullandı.