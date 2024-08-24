|
Gündem

Bir fışkırıyor bir kayboluyor: Tuz Gölü'nde korkutan olay için açıklama geldi

19:32 - 24/08/2024 Cumartesi
DHA

Aksaray'ın Tuz Gölü havzasında bir tarlada yer altından fışkıran su, bir süre sonra akış kesilip, geri çekilerek kayboluyor. Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, bu durumun karbondioksit çıkışından kaynaklandığını belirterek, “Endişelenecek, paniğe kapılacak bir durum yok” dedi.

1/ 9

Tuz Gölü Havzasındaki Yeşilova beldesinde bir tarlada yer altından çıkan su, yaklaşık 15 metre çapındaki bir alana yayılıyor. Belirli bir süre sonra su akışı kesilip, geri çekilerek kayboluyor.

2/ 9

Çevredeki çiftçiler de bu durumdan tedirgin.

3/ 9

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, tedirgin olunacak bir durumun olmadığını, suyun çıkışının karbondioksit gazı çıkışından kaynaklandığını belirtti.

4/ 9

Aksaray'ın genç volkanik alandan oluştuğunu hatırlatan Özdemir şunları söyledi:


''Hasan Dağı da genç volkanik oluşumundan meydana geliyor. Aksaray'da jeotermal ve hidrotermal oluşumlar mevcut zaten. Birçok bölgemizde sıcak su kuyularımız var. Burada şu an karbondioksit çıkışı var. Yer altındaki gazların çıkışları periyodik değişimine bağlı. Suyun birden kaybolması ve geri gelmesi, aşağıdan ilk önce gaz birikmesiyle meydana geliyor...

5/ 9

 Yukarıdaki tabakanın basıncını geçtiği zaman suyla beraber yukarıya çıkıyor. Sonra tekrardan gazı gittiği zaman malzemeyle beraber tekrardan su içeriye doğru akıyor. Yani karstik oluşumla meydana geliyor. Buradaki konu ile ilgili endişelenecek, paniğe kapılacak bir durum yok. Bölgede bazı yerlerde gaz çıkışları devamlı gözükürdü. Burada su alçalıp, yükseliyor. Bunu da şöyle açıklayabiliriz...

6/ 9

Su malzemeyle beraber aşağıya iniyor, bu malzemeler gaz çıkışlarının yolunu kapatıyor. Aşağıda tekrardan bir gaz birikmesi meydana geliyor ve yukarıdaki malzemenin ağırlığını geçtiği zaman, tekrardan suyun çıkışıyla beraber yüzeye akıyor. Gaz çıkışı düştüğü zaman karstik boşluğun içerisine su geliyor. 2016 yılında Kutlu köyünde bir su kuyusunda gaz çıkışı meydana gelmişti.'' 

7/ 9
8/ 9
9/ 9
#Tuz Gölü
#Su
#Jeoloji
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER 2024: 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'ten geçecek, onaylandı mı?