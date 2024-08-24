Bir fışkırıyor bir kayboluyor: Tuz Gölü'nde korkutan olay için açıklama geldi

Aksaray'ın genç volkanik alandan oluştuğunu hatırlatan Özdemir şunları söyledi:





''Hasan Dağı da genç volkanik oluşumundan meydana geliyor. Aksaray'da jeotermal ve hidrotermal oluşumlar mevcut zaten. Birçok bölgemizde sıcak su kuyularımız var. Burada şu an karbondioksit çıkışı var. Yer altındaki gazların çıkışları periyodik değişimine bağlı. Suyun birden kaybolması ve geri gelmesi, aşağıdan ilk önce gaz birikmesiyle meydana geliyor...