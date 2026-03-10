Yeni Şafak
Boya yaparken belindeki halat kopunca üçüncü kattan düşüp yaralandı

21:3610/03/2026, Salı
DHA
Samsun'un Canik ilçesinde beline bağladığı halatın kopması sonucu 3’üncü kattan düşen boyacı Ferhat E. (50), yaralandı.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin 3’üncü katında boya yapan Ferhat E., belindeki halatın kopması sonucu düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ferhat E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

