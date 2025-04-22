Daha önce görülmemiş 23 Nisan kutlaması: Öğrencileri şaşırttı

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çocuklarımıza armağan etmek için mahallemizde bulunan okulları ziyaret ettik. Sivas'ta emek verilmiş spor ve nostaljik araçları okullara getirip çocuklarımıza sergilemek için buradayız. Gerçekten bizde burada eğleniyoruz. Onların mutluluğuyla biz daha çok mutlu oluyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve onların gönlüne dokunabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.