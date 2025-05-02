Deprem gerçeği karavana ilgiyi artırdı

"160 BİN LİRAYA KARAVAN SAHİBİ OLUNABİLİYOR"





Fuar katılımcılarından bir diğer firma yetkilisi, genel müdür Eray Özcan da uygun fiyatlı karavanlara ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Yalıtımda sandviç panel, camlarda pleksi, mobilyada kavak kontraplak kullanıyoruz. Bu sayede hem kaliteli hem de ekonomik ürünler sunabiliyoruz. Şu anda en uygun fiyatlı modelimiz 160 bin lira. 3 kişi için ideal, minimalist bir yaşam sunuyor. En üst modelimiz ise 590 bin lira ve 6 kişilik konfor sağlıyor. Depremden sonra karavanlar güvenli yaşam alanı olarak görülüyor. İstanbul ve İzmir gibi şehirlerde şubelerimize talep dört kat arttı. İnsanlar bir tatil parası yerine karavan sahibi olmayı tercih ediyor" diye konuştu.